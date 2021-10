Primele discuţii de miercuri între liderii fostei coaliţii de guvernare nu au dus la niciun rezultat!

Dacian Cioloş, Florin Cîţu şi Kelemen Hunor, alături de Varujan Pambuccian, şeful grupului parlamentar al minorităţilor, nu au ajuns la niciun rezultat după negocierile de miercuri, ce au avut loc la sediul PNL.

Coaliţia PNL-USR-UDMR trebuie să formeze din nou Guvernul, este de părere prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan, care spune că liberalii nu au făcut niciun secret din dorinţa de a reface coaliţia, însă USR trebuie să accepte ca Florin Cîţu să fie din nou premier.

Mai mult, şi românii îşi doresc ca această coaliţie să conducă acum ţara, afirmă Rareş Bogdan, care spune că are la dispoziţie cercetări sociologice care arată că “prima opţiune a românilor” este această formulă de guvernare.

“Sigur că prima noastră opţiune rămâne, indiscutabil, USR PLUS şi UDMR.

Nu am ascuns că dorim refacerea coaliţiei, nu am ascuns că noi, încă de la început, am dorit această coaliţie votată de un număr extrem de mare de români, pentru care românii au ieşit în stradă, pentru care românii au făcut eforturi extraordinare, şi-au pus speranţe, să continue să implementeze reforme”, a declarat Rareş Bogdan, miercuri seara, pentru Digi24.