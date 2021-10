Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL, a fost reconfirmat luni ca lider al delegației PNL – PPE în Parlamentul European. Decizia a fost luată în ședința Biroului Executiv al PNL, transmite G4Media.ro.

În iunie 2019, Rareș Bogdan fusese ales șeful delegației României din grupul PPE din Parlamentul European, cu unanimitate de voturi, conducând a treia cea mai puternică delegație din PPE, după Germania și Polonia.

Rareș Bogdan ar renunța Bruxelles pentru Florin Cîțu

Cu toate acestea, potrivit celor spuse duminică, 3 octombrie, de Rareș Bogdan, europarlamentarul ar fi dispus să renunțe la activitatea sa la Bruxelles, în cazul în care premierul ar solicita acest lucru.

Rareș Bogdan a spus că ar fi dispus să renunțe la activitatea sa la Bruxelles în cazul în care premierul ar considera că prezența lui în Guvern „este un plus şi un ajutor pentru PNL”.

„Dacă Florin are nevoie de mine şi consideră că prezenţa mea în Guvern este un plus şi un ajutor pentru PNL, pentru români în primul rând şi pentru ceea ce avem de făcut, i-am spus că poate să se bazeze pe mine. Nu aş vrea să intru imediat, să mă lase măcar până în primăvară la Bruxelles, că mai am de terminat nişte dosare pe care le-am luat şi nişte proiecte pe care le-am făcut acolo.

Deci mi-aş dori totuşi ca măcar jumătate de mandat – în martie cred că am jumătate de mandat – să pot să stau acolo. Sper să-mi asculte dorinţa şi să mă lase să îmi duc mandatul în continuare”, a declarat Rareş Bogdanla Prima TV.

Amintim că europarlamentarul a lansat anterior o provocare colegului său din Parlamentul European, Dacian Cioloş.

„Îi transmit o provocare domnului Dacian Cioloş, am înţeles că se gândeşte la o poziţie de ministru. Dacă domnia sa vine de la Bruxelles pentru o poziţie de ministru, automat voi intra şi eu în Guvern alături de Florin Cîţu pe o altă poziţie, dacă domnia sa vine”, spunea Rareş Bogdan înainte de alegerile interne din partid.

