Într-o postare pe Facebook, acesta anunță că bugetarii de lux sunt primii împotriva cărora se va lupta.

„Nu am intrat pentru a face parte dintr-o oaste de teracotă, bine plătită, la Bruxelles. Voi face lucruri acolo, voi face lucruri aici. Nu singur, împreună cu ai mei colegi din PNL. Am intrat să schimb măcar ceva în bine în viața oamenilor dintr-o Românie mult prea cenușie. Bătălia abia începe. Știu că va fi greu. Nu mă voi opri. Aristocrația bugetară are de ce să se teamă. Și nu doar ei. Bugetarii de lux sunt însă primii pe care îi voi targeta, toate acestea dublate cu măsuri clare de susținere a economiei de piață reale”, afirmă Rareș Bogdan.

Pe de altă parte, acesta anunță un război și în ceea ce privește importurile de legume și produse de panificație.

Nu se poate să putem hrăni 70/80 de milioane de oameni și să nu fim în stare nici măcar să ne hrănim pe noi. Nu se poate să fim singura țară care importă peste 70%, adică 84%, aluat congelat din care spunem că mâncăm zilnic pâine “proaspătă”. Nu se poate să nu fim în stare să sprijinim micii fermieri și producători, agricultura și zootehnia românească, astfel încât să importam până și pătrunjel, mărar, cartofi și usturoi în cantități de peste 70% din ce se vinde și cumpără pe piață românească. Nu se poate că din lipsa centrelor de colectare să fie nevoiți mii de crescători de vite sau oi să dea laptele animalelor sau să îl arunce pe câmp. Și exemplele sunt înfiorător de multe acum despre lucruri care nu merg, dar cu soluții clare și unele imediate, de rezolvat chiar și din Opoziție!”, adaugă Rareș Bogdan.

