Rareș Bogdan detonează boba zilei pe scena politică. Liberalul a dezvăluit că dosarul de colaborator al securității al lui Traian Băsescu a fost trimis deja în instanță de către autorități.

”Vă dau o veste, o informație. A fost trimis dosarul lui Traian Băsescu în instanță. Deci puteți să vedeți dacă există sau nu delațiuni făcute de Traian Băsescu. Dosarul de informator, în care îl cheamă ”Petrov”. Așa am înțeles. M-am uitat pe telefon și am primit mesaj de la o persoană de bine. Eu sunt un om serios, nu fac speculații. Nu știu dacă instanța se pronunță sau nu. Ne uităm dacă e public”, a spus Rareș Bogdan, conform dcnews.ro.

Și asta nu e tot. Rareș Bogdan a continuat ofensiva totală la adresa fostului președinte ale României. Liberalul spune, mândru, că este șeful lui Băsescu, în urma victoriei la alegerile europarlamentare 2019. „Sunt şeful lui Traian Băsescu, de ieri, pentru că este în delegaţia PPE. Am fost numit şeful delegaţiei românilor din Parlamentul European. Sunt şeful lui Traian Băsescu şi a doi UDMR-iști. Nu am ce să fac, sunt şeful lor. Trebuie să discute cu mine, când vor să discute. Mi-am dorit toată viaţa să fiu şeful a doi UDMR-iști şi al lui Traian Băsescu. Am reuşit!”, a mai spus Rareş Bogdan.

