Creditele nete au crescut cu 13 % la T3, an pe an, iar toate segmentele de clienti au inregistrat evolutii pozitive: soldul creditelor catre corporatii mari si medii a crescut cu 14% fata de aceeasi perioada din 2018, creditele pentru IMM-uri au crescut cu 5%, iar cele pentru persoane fizice cu 9%, echilibrat, atat credite pentru achizitii de locuinte, cat si de nevoi personale.

“Anuntam din nou rezultate bune care provin din cresterea organica a bancii, pe toate produsele si segmentele de clienti, cu accent pe finantarile acordate companiilor. In conditiile in care mediul in care activam ne provoaca permanent, cu schimbari legislative si evolutii putin predictibile, faptul ca ne dezvoltam continuu si echilibrat ne confirma, inca o data, ca suntem o organizatie puternica si responsabila”, a spus Steven van Groningen, presedinte&CEO Raiffeisen Bank.

Cu toate aceste progrese inregistrate, Raiffeisen Bank a incheiat al treilea trimestru al anului 2019 cu un profit net de 536 milioane de lei, fata de 718 milioane de lei, cat inregistra in aceeasi perioada a anului trecut. Scaderea cu 25 % a profitului net (an la an) provine din cateva evenimente nerecurente cum sunt: schimbarile metodologice de provizionare a riscului de credit si provizionarea participatiei in subsidiara Aedificium Banca pentru Locuinte.

Cheltuielile operationale ale bancii au crescut cu 8% in primele noua luni din 2019, fata de aceeasi perioada a anului trecut, ajungand la un miliard de lei (930 milioane de lei in aceeasi perioada din 2018). Principalele zone de presiune asupra costurilor bancii vin din investitiile in ritm sustinut pentru dezvoltatea capabilitatilor tehnologice si digitale ale bancii, cresterea costului cu salariile angajatilor, dar si din cerintele regulatorii, mai precis a contributiei la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare.

Rata creditelor neperformante a scazut la 3,9% la finalul lunii septembrie 2019, fata de 4,3% in T3/2018. Costul cu provizioanele a crescut semnificativ, fata de aceeasi perioada a anului trecut, pana la 147 de milioane lei, dar aceasta evolutie nu a fost generata de o degradare a calitatii portofoliului de credite, ci a survenit pe fondul unor schimbari metodologice.

Raiffeisen Bank continua sa finanteze responsabil economia romaneasca

Raiffeisen Bank s-a implicat, in consortiu cu alte banci, in tranzactii importante in trimestrul al treilea al acestui an, cum sunt finantarile acordate pentru sprijinirea unor proiecte si investitii locale desfasurate de clienti precum: VGP Park Timisoara, MedLife sau Ameropa. Banca a acordat credite APIA pentru aproximativ 630 de firme mici si mijlocii, iar in cadrul programului “Initiativa pentru IMM” au fost finantate peste 770 de companii. De asemenea banca sustine startup-urile si fintech-urile romanesti in cadrul unor programe ca “factory by Raiffeisen Bank” (finantari totale de 3 milioane euro in acest an) sau “Elevator Lab”.

Procesul de digitalizare duce la schimbari profunde in banca

Numarul clientilor digitali ai bancii (cei care folosesc aplicatiile de online si mobile banking) a ajuns in trimestrul al treilea din 2019 la 675.000. Din august 2019, clientii Raiffeisen Bank pot face plati cu telefonul prin aplicatia RaiPay pentru Android, iar pana in prezent peste 45.000 de clienti folosesc aceasta aplicatie. Noul Smart Mobil si Noul Raiffeisen Online, aplicatii lansate la finalul lunii mai, au fost intampinate cu entuziasm de catre clienti: peste 50% din clientii digitali ai bancii le folosesc deja, la 4 luni de la lansare. In septembrie 2019 a fost lansata optiunea “Smart Hour” prin care clientii Raiffeisen Bank pot face schimburi valutare lei-euro sau euro-lei la cursul BNR pentru o ora, de la 10:00 la 11:00, in noile aplicatii Smart Mobile si Raiffeisen Online.

Raiffeisen Bank continua sa isi incurajeze clientii de casa (cei care isi incaseaza veniturile in conturi curente deschise la banca) sa utilizeze canalele digitale si pentru economisire, recompensandu-i cu dobanzi competitive pentru depozite nou constituite: pana la 2% pe an, pentru depozite pe termen de 6 luni si de pana la 2,75% pe an pentru depozite pe termen de 12 luni. Portofoliul de economii in lei, atrase de la populatie, a crescut cu 9% la 30 septembrie 2019, fata de aceeasi perioada a anului trecut.

In plus, din 2019, clientii Raiffeisen Bank au posibilitatea de a contracta un credit de nevoi personale complet online, in maxim 10 minute, proces la care banca lucreaza continuu pentru a-l simplifica si optimiza. Creditele de nevoi personale initiate digital au ajuns in T3 la peste 8% din totalul volumelor acordate.

La finalul trimestrului al treilea, portofoliul de carduri de credit Raiffeisen Bank a continuat sa creasca si continuam sa fim lideri de piata, cu peste 500.000 de carduri active.

Raiffeisen Bank ofera clientilor Premium cu potential financiar ridicat servicii si produse prin bancher personal precum si acces la o oferta integrata adaptata nevoilor lor. Portofoliul de clienti Premium a cunoscut o consolidare puternica, crescand cu 14% in primele 9 luni ale anului. Conform studiilor noastre periodice, Raiffeisen Bank este in prezent cea mai recomandata banca de catre clientii cu potential financiar ridicat.

Banca are unul dintre cele mai apreciate servicii de private banking (sub brandul Friedrich Wilhelm Raiffeisen) de pe piata romaneasca si administreaza active de peste 5.5 miliarde de lei pentru aproximativ 1.650 de clienti cu averi ridicate, care acceseaza servicii si produse de investitii dedicate.

La sfarsitul celui de-al treilea trimestru din 2019, banca avea 4.829 de angajati, 366 agentii (din care 32 cashless) si o retea de peste 820 de ATM-uri, 22.200 de POS-uri si 290 masini multifunctionale.

Raiffeisen Bank deserveste in Romania peste 2 milioane de clienti persoane fizice, aproximativ 91.000 de IMM-uri si 5.750 de corporatii mari si medii.

Te-ar putea interesa și: