Spre finalul conferinței de presă de luni, 14 martie, de la Palatul Victoria, Raed Arafat a vorbit despre fenomenul de dezinformare din România. Întrebat de un reporter despre platforma specială care scanează dezinformările din mediul online, Raed Arafat a spus următoarele.

Arafat: Nimeni nu a pus problema de a cenzura, nimeni nu a pus problema că noi vom închide entități de media

„Deci, dacă doriți să vă explic un punct de vedere de când a început acest scandal, pornit de un fake news, de fapt, pentru că nu se pune problema cenzurii. Nimeni nu a pus problema de a cenzura, nimeni nu a pus problema că noi vom închide entități de media, sau de social media, sau așa mai departe.

Intenția era ca să fie o monitorizare pe ce informații circulă, ca să putem reveni cu răspunsuri și clarificări. Vedem foarte bine ce pot să facă dezinformările și ce poate să facă o știre virală pe social media care este mincinoasă. Dacă o prinzi la începutul ei, mult mai bine o combați, decât să o prinzi când a devenit virală peste tot și când pe lume nu o mai interesează ce mai scrii tu și ce mai răspunzi tu.

Deci monitorizarea și răspunsul la anumite chestii care sunt inexacte, care sunt distorsionate, care sunt intenționat dezinformatoare este o datorie a noastră. Sunt directive europene în acest sens. Sunt reguli europene în acest sens. Deci această platformă asta urmărea. Faptul că o entitate media a ieșit cu un fake că noi vrem să cenzurăm, și s-a interpretat așa, și au căzut mulți și au început „cenzură!, cenzură!, cenzură!”, să îmi arate cineva unde scrie că noi vom închide pe cineva. Oricum, nici nu avem uneltele.

Singurele momente în care poți să faci așa ceva este în stare de urgență. Noi nu avem stare de urgență, nici nu prevedem o stare de urgență; și nu avem nicio unealtă în acest sens. Deci, la acest lucru, pot să spun încă o dată: este un lucru normal, pe care îl fac toate statele, toate entitățile când vor să apere munca lor și activitatea lor, și să o reflecte în mod corect. Monitorizezi, vezi dacă apare ceva care este incorect și răspunzi la el. Ascesta era rostul ei”, a explicat Raed Arafat, potrivit RADOR.

„Deci entitățile, ONG-urile care participă, chiar dacă o parte au hotărât, după scandalul de presă, să se retragă, ceea ce este regretabil, sunt unii care vor continua; în final, vom primi informațiile care sunt date nu numai statului, le vor partaja cu toată lumea, și cu sectorul privat și cu toți, ca să poată toată lumea să răspundă.

Deci este un gest transparent, deschis. Iar noi, unde considerăm că trebuie să răspundem, vom răspunde și vom clarifica. Și, din păcate, avem experiență foarte bogată de ce poate să facă informațiile greșite și false și cu modul în care reacționează populația, și în scopul discreditării instituțiilor și a persoanelor care lucrează în instituțiile respective.

Şi noi avem de gând de această dată, când apar astfel de dezinformări şi atacuri, să răspundem la ele în mod transparent şi corect, iar omul de rând va avea ambele variante. Varianta pe care noi o considerăm „dezinformare”, varianta noastră şi omul va decide pe cine crede, pe cine nu crede”, a adăugat acesta.

Raed Arafat: Dezinformarea e o armă. Noi trebuie să o combatem

Întrebat de același jurnalist dacă DSU (Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă) va conduce grupul de dezinformare, Raed Arafat a declarat:

„DSU nu va conduce acest grup. Este un grup de colaborare între mai mulți şi aici nu există un şef al acestui grup, care să zică: faceţi asta, faceţi asta. În nici un caz. Suntem parte din acest grup. Şi alţii pot să fie parte din acest grup și informațiile, cum am zis, nu sunt destinate DSU-ului, sunt destinate mai multor entităţi: şi private, şi publice, şi din mediul ONG-urilor.

Deci nu sunt informaţii care sunt destinate doctorului Arafat, că să înţelegem asta, dar DSU-ul le va folosi pentru a răspunde şi a clarifica lucrurile care sunt, hai să zicem, exprimate sau reflectate în mod fals sau incorect sau distorsionat în spațiul public.

Deci, dezinformarea, trebuie să înțelegem cu toţii, este o armă în aceste momente. O armă a altora. Noi trebuie să o combatem. Ca să o combatem, trebuie să știm de ea. Circulă foarte multe chestii în spațiul online, în spațiul public şi este normal să știm, ca să putem să reacționăm și să răspundem cu punctul nostru de vedere.

Noi nu am trecut la închiderea unor portaluri sau alte chestii, dar vedeți în lume deja s-au luat unele măsuri, chiar de țări foarte democratice. Noi nici nu am luat, nici nu am recomandat, nici nu asta a fost cu intenție, dar o armă care este folosită în aceste momente, care este arma dezinformării și a manipulării, trebuie să aibă răspuns imediat, ca să putem să oprim orice posibilitate de a impacta negativ societatea și instituțiile care deservesc oamenii.”