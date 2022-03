Mesajul vine în contextul în care un grup de lucru al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), la care s-a alăturat şi Guvernul României, CNA şi mai multe ONG-uri, pregăteşte o platformă informatică, care va scana presa online, dar şi bloguri şi reţele sociale, pentru a găsi „fake news”, surse de dezinformare şi propagandă în contextul conflictului din Ucraina.

Cum au decurs, de fapt, evenimentele

Potrivit postării, vineri, 4 martie 2022, ActiveWatch a participat la o întâlnire preliminară pentru a sonda posibilitatea de afiliere într-un mecanism de cooperare între membri ai societății civile și din aparatul guvernamental, cu scopul clar asumat de toți participanții că acest instrument va sprijini comunicarea corectă și transparentă a autorităților în contextul invaziei din Ucraina. ActiveWatch a luat decizia să participe tocmai pentru a evalua în ce măsură pot fi evitate erorile de comunicare dinspre autorități spre cetățeni din timpul pandemiei.

În data de 5 martie, în urma unei discuţii interne, ONG-ul a decis să nu se asocieze instituţional, dar să ofere expertiză, în regim de voluntariat, astfel încât să observe dacă acest grup va lua decizii care ar putea afecta libertatea de expresie sau interesul public şi accesul la informaţii corecte şi complete pentru public.

În intervalul 7 – 9 martie au avut loc discuţii de organizare şi de design metodologic.

„Nu este nimic bătut în cuie, nu este nimic definitivat, sunt doar discuţii preliminare. Întregul mecanism este informal şi în faza de organizare, definire a rolurilor, competenţelor şi valorilor. Întreaga comunicare şi interacţiune la nivelul acestui task force în stadiu embrionar este construită în jurul afirmării clare a faptului că ONG-urile nu lucrează pentru Guvern, ci vor încerca să ajute, unde pot, cu identificarea acelor subiecte care pot fi distorsionate în spaţiul public şi unde autorităţile au obligaţia să comunice prompt şi transparent, astfel încât să nu amplifice panica morală şi să nu repete greşelile din perioada pandemiei”, precizează reprezentanţii ONG-ului.

De ce a decis să participe la această inițiativă

ActiveWatch a prezentat în postare și motivația pentru care a participat la o astfel de iniţiativă.

„Am încercat în mod autentic şi dezinteresat să arătăm actorilor guvernamentali că avem competenţe şi o viziune mult mai democratică asupra spaţiului public. Am presupus că, din poziţia de observatori, putem preveni eventuale derapaje în comunicarea instituţiilor statului şi că le putem împinge să comunice profesionist, empatic şi transparent cu mass-media şi publicul larg.

Am decis precaut să nu respingem din start o astfel de colaborare, astfel încât să ne demonstrăm buna-credinţă şi să ne reafirmăm ataşamentul faţă de misiunea şi valorile noastre: din 1994 milităm pentru comunicare liberă în interes public”.

Impactul negativ al platformei a fost subestimat

Organizația spune că eroarea de judecată și de strategie a fost reprezentată de subestimarea impactului negativ al acestei platforme.

„Deşi avem încredere în competenţele şi buna-credinţă a partenerilor din ONG-uri care au fost dispuşi să contribuie la dezvoltarea acestui mecanism, cu accent pe îmbunătăţirea comunicării şi nu pe suprimarea ei, am subestimat impactul negativ pe care această platformă (neoficială, neformalizată şi nedefinitivată) l-ar putea avea asupra percepţiei publice, mai ales în acest context tulbure. Am ales să ne concentrăm pe ce putem şi ştim să facem într-o manieră pozitivă şi am mizat pe principiul colaborării loiale între ONG-uri şi autorităţi. Din punctul nostru de vedere, mesajul ONG-urilor a fost tot timpul evidenţiat şi ferm: scopul acestui demers este de ajuta publicul să ia decizii informate şi să nu pice pradă campaniilor de dezinformare coordonate de diferiţi actori din societate”.

Ce decizie a luat organizația ActiveWatch

În acest context, ActiveWatch a decis să înceteze „orice comunicare cu entităţile implicate în această platformă”.

„Pentru că am evaluat greşit această posibilă colaborare şi pentru că observăm că, în acest moment, participarea noastră nu ar face decât să amplifice neîncrederea la nivelul societăţii, vom înceta orice comunicare cu entităţile implicate în această platformă. Vom colabora şi comunica doar în contexte formale, deschise mass-media şi publicului larg. Vom continua activitatea de monitorizare a activităţii Guvernului şi a altor actori instituţionali sau politici care influenţează negativ libertatea de exprimare şi accesul la informaţii de interes public”.