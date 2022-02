Raed Arafat a declarat luni că numărul celor care ajung la ATI, dar și numărul de decese din ultima vreme sunt o dovadă a faptului că vaccinurile anti-COVID-19 sunt eficiente. Acesta a precizat că în prezent, în România, se află încă în circulație varianta Delta, care este mult mai agresivă.

„Este o dovadă fără niciun dubiu, indiferent cât se supără unii și alții, că vaccinații sunt mai bine protejați. Variantele care circulă nu sunt doar varianta Omicron. Este și varianta Delta care este mult mai patogenă, cu impact mult mai serios.

Persoanele vaccinate au o protecție mai bună, decât cele nevaccinate. Riscul de a ajunge la ATI este mai mic. Faptul că noi am început cu nouă din zece persoane nevaccinate, acum suntem aproape opt din zece”, a declarat Raed Arafat, la B1TV.

Vaccinarea celor cu comorbidități ar fi dus la o rată mai mică la ATI

Șeful DSU a punctat faptul că dacă vaccinarea în rândul celor cu comorbiodități ar fi fost mai mare, atunci rata persoanelor internate la ATI și implicit a deceselor ar fi fost mai mică.

„Dacă vedem grupele de vârstă, dacă vedem că există comorbidități asociate cu majoritatea, majoritatea deceselor sunt în anumite grupe de vârstă, în rândul persoanelor vulnerabile, unde vaccinarea este cea mai slabă, ne face să înțelegem că dacă persoanele respective erau vaccinate probabil că am fi avut mai puține decese și mai puține persoane în ATI”, a afirmat secretarul de stat.

Rafila confirmă un trend descendent al infectărilor și deceselor

De asemenea, și ministrul Sănătății a declarat luni, într-o conferinţă de presă, că media numărului de cazuri de pacienţi infectaţi cu noul coronavirus este în scădere.

„Media numărului de cazuri din ultimele 7 zile este în scădere accentuată. Aceste lucru s-a corelat şi cu scăderea pozitivităţii în cazul testării. Am avut o medie în jur de 30%”, a explicat ministrul.

El a adăugat că şi evoluţia numărului de decese are un trend descendent în prezent. „Evoluţia numărului de decese are şi ea un trend descendent în acest moment. (…) Evoluţia numărului de cazuri care sunt în ATI are o stabilizare, o creştere uşoară”, a menţionat Rafila.

În ceea ce privește măsurile de relaxare, Rafila a evidenţiat că nu se pot aplica până când gradul de ocupare a secţiilor ATI nu scade în mod susţinut.

„Nu putem să aplicăm niciun fel de măsuri de relaxare în acest moment, decât când acest indicator al gradului de ocupare a secţiilor ATI începe să scadă în mod susţinut”, a transmis el.