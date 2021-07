Daniel Buzdugan a vorbit, într-un interviu dat Click pentru femei, despre adevăratul motiv pentru a fost deja de patru ori pe muntele Athos și în fiecare concediu în Grecia. Recent s-a aflat că vedeta de radio este extrem de spirituală, având încă din copilărie, în educaţia primită din familie, o înclinație spre credință.

Reacția lui Buzdugan prvind credința

Acesta spune că are o voce interioară care îi transmite mereu că este creștin, motiv pentru care trebuie să fie bun, să ierte și să se roage.

„Parcă o voce interioară îmi spunea: „Eşti creştin, ce trebuie să facă un creştin? Să fie bun, să ierte, să se roage, să ajute şi să facă orice depinde de el. Ce nu mai depinde de el, să lase cu răbdare şi cu rugăciune, că Dumnezeu va avea grijă să rezolve situaţia respectivă“. Şi, citind Psalmii lui David, am găsit acolo un lucru extraordinar, că pacea e mult mai importantă decât dreptatea. Şi sfătuiesc pe toată lumea să aplice lucrul ăsta, că mulţi au situaţii încâlcite, pe care vor să le rezolve prin avocaţi, prin tribunale, dar să se gândească bine înainte de a merge drumul ăsta, pentru că durează câţiva ani, timp în care pacea ta este anulată”, a transmis Buzdugan într-un interviu.

Adevăratul motiv pentru care a mers de patru ori Muntele Athos și tot vrea să se întoarcă

Realizatorul de emisiuni radio a vorbit și despre adevăratul motiv pentru care a mers de mai multe ori la Muntele Athos și vrea mereu să se întoarcă. Se pare că motivul ar fi patea dumnezeiască pe care nu o găsești nicărieri altundeva, lucru care îl face mereu să vrea și mai mult din această plăcere sfântă.

„Pacea dumnezeiască, pe care n-o găseşti în altă parte. Prima dată, am ajuns extenuat după zile de filmări, după evenimente de prezentat, după o noapte în care am călătorit de la Bucureşti la Muntele Athos cu un prieten şi fiii noştri, iar băieţelului lui i s-a făcut rău de la serpentine… Dar când am ajuns acolo, totul s-a calmat şi mi-am dat seama că ai nevoie de foarte puţin pentru a fi fericit. Ai nevoie, în primul rând, de pacea sufletească pe care ţi-o oferă un loc ca ăsta, de puţină mâncare – acolo se mănâncă doar de două ori pe zi, fără carne, fără lapte, dar spiritul tău fiind atât de liniştit într-un loc atât de calm şi de aşezat, atunci şi consumul e mai redus. De altfel, asta e şi problema noastră, consumul. Eu compar omul cu un smartphone cu multe aplicaţii. Când ai multe aplicaţii, bateria se consumă mai rapid. Cu cât mai puţine aplicaţii, adică mai puţine gânduri, cu atât eşti mai fericit”, a mai transmis Daniel Buzdugan.

Vedeta a mai vorbit și despre faptul că alege mereu să se întoarcă în Grecia în fiecare an. deoarece are foarte mulți prieteni în această țară și aici are „sentimentul că e o altfel de lumină acolo decât în restul lumii”. De asemenea, despre greci spune că ei nu se plâng niciodată, aşa cum facem noi românii. Mai mult, se bucură şi au o bucurie autentică.

Sursa foto: Facebook, Daniel Buzdugan