S-a aflat adevărul despre o informație care a fost ținută bine la secret în toată această perioadă a războiului din Ucraina. Fără a exagera, se poate aprecia că cel mai mare secret al lui Vladimir Putin a fost făcut public. Acum o lume întreagă știe ceea ce nimeni de la Kremlin nu a vrut să facă public.

Komsomolskaia Pravda, tabloid apropiat de Kremlin, a publicat date șocante despre pierderile suferite de armată rusă în Ucraina. Ar fi vorba despre 9.800 militari uciși, cifre foarte apropiate de cele susținute de armata ucraineană.

Chiar dacă cifrele respective au dispărut la scurt timp din respectivul articol, ele au fost salvate pe internet de diferite agregatoare de știri, scrie Hotnews.

”Ministerul Apărării al Federației Ruse respinge informațiile Statului Major ucrainean despre presupusele pierderi la scară mare ale Forțelor Armate (RF) în Ucraina. Potrivit Ministerului Apărării al Federației Ruse, în timpul operațiunii speciale din Ucraina, Forțele Armate Ruse au pierdut 9861 de soldați, iar 16153 de persoane au fost rănite.”, se precizează în articolul inițial, care ulterior a fost editat.

Komsomolskaya Pravda, the pro-Kremlin tabloid, says that according to Russian ministry of defense numbers, 9,861 Russian soldiers died in Ukraine and 16,153 were injured. The last official Russian KIA figure, on March 2, was 498. Fascinating that someone posted the leaked number. pic.twitter.com/LHrBWIQ49z

— Yaroslav Trofimov (@yarotrof) March 21, 2022