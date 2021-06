Scandalul din jurul PNRR nu s-a stins, iar cei din Partidul Social Democrat profită de orice ocazie pentru a mai lansa un atac împotriva Guvernului României.

Ţinta de acum: Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, unul dintre artizanii principali ai Planului Național de Redresare și Reziliență.

Alfred Simonis: Stai liniștit, Ghinea… Până și tu vei trece clasa

Pe pagina oficială de Facebook a PSD a fost postat, vineri, un mesaj al liderului deputaţilor PSD, Alfred Simonis, care îi acuză pe “apostolii incompetenţei de la USR” că mint cu neruşinare în încercarea de a oferi justificări despre “urecheala Comisiei Europene”. Simonis cere demisia de urgenţă a ministrului Cristian Ghinea, despre care spune că “este zero”.

“Apostolii incompetenţei de la USR mint cu nerușinare pentru a justifica urecheala Comisiei Europene pe PNRR!

În disperarea lor fără margini, ”oamenii noi” au ajuns să inventeze știri despre PSD!

Ghinea, calmează-te: până și planul tău foarte prost va fi aprobat într-un final! Dar rușinea de a primi observații peste observații de la Comisie pentru că nu ești în stare să faci un document coerent nu ți-o ia nimeni!

Stai liniștit, Ghinea… Până și tu vei trece clasa. Dar ca ultimul corigent. La toamnă! Când toate țările deja vor avea planurile aprobate și vor fi primit bani de la UE. Numai tu nu!

Ghinea, lasă minciunile! Dă-ți demisia. Ești ZERO!”, este mesajul postat vineri pe pagina PSD.

Florin Cîţu: Suntem într-o procedură firească

Tot vineri, premierul Florin Cîţu a explicat, într-o conferinţă de presă, că procesul prin care trece România acum în raport cu Comisia Europeană este unul perfect normal, prin care trec toate ţările UE.

“Încă de ieri am văzut mai multe ştiri false, foarte simplu. Am spus şi azi-dimineaţă, înainte să plec, că nu a fost respins PNRR şi nu a fost retrimis PNRR, este o ştire falsă… înainte să vină Comisia cu precizări, care au confirmat ce am spus. Aici românii trebuie să fie foarte atenţi şi lucrurile să fie foarte clare pentru ei. Nu pierdem aceşti bani!

În acest moment, suntem într-o procedură firească, în care sunt toate ţările din Uniunea Europeană. În acelasi timp, este adevărat, avem acest schimb, Comisia Europeană face observaţii, noi le răspundem şi aici suntem în acest moment”, a explicat şeful Guvernului.