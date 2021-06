Aflat vineri într-o vizită oficială în judeţul Sălaj, premierul Florin Cîţu a susţinut o conferinţă de presă, în care a vorbit şi despre subiectul proiectului PNRR şi al observaţiilor transmise de Comisia Europeană.

Cîţu: PNRR nu a fost respins sau retrimis, e o ştire falsă

“Încă de ieri am văzut mai multe ştiri false, foarte simplu. Am spus şi azi-dimineaţă, înainte să plec, că nu a fost respins PNRR şi nu a fost retrimis PNRR, este o ştire falsă… înainte să vină Comisia cu precizări, care au confirmat ce am spus.

Aici românii trebuie să fie foarte atenţi şi lucrurile să fie foarte clare pentru ei. Nu pierdem aceşti bani!

29,2 miliarde de euro, îi vom lua pe toţi. Avem proiecte depuse pentru aceşti bani, proiecte importante de investiţii pentru România, proiecte care vor fi terminate până în 2026. Infrastructură, spitale, România Educată, fond de dezvoltare pentru UAT-uri (unităţi administrativ-teritoriale – n.red.), etc… toţi aceşti bani sunt acolo, sunt proiecte pentru a luat aceşti bani.

În acest moment, suntem într-o procedură firească, în care sunt toate ţările din Uniunea Europeană. În acelasi timp, este adevărat, avem acest schimb, Comisia Europeană face observaţii, noi le răspundem şi aici suntem în acest moment”, a declarat, vineri, Florin Cîţu.

Funcţionarii care lucrează la PNRR nu mai au dreptul la concediu; cine greşeşte, pleacă acasă!

Şeful Guvernului a avut şi un mesaj extrem de ferm pentru toţi funcţionarii care lucrează la PNRR. Premierul i-a atenţionat că nimeni nu-şi ia concediu “până nu avem acest PNRR aprobat”, iar dacă vor exista probleme din cauza tratării cu superficialitate a observaţiilor Comisiei Europene, persoanele vinovate vor fi date afară.

“Avem un mesaj foarte clar pentru toţi cei care lucrează la PNRR şi aici mă refer la funcţionarii din administraţia publică. Trebuie să ştiţi că nu puteţi să mergeţi în concediu până nu avem acest PNRR aprobat. Toţi românii îşi speranţa şi au nevoie de aceşti bani. Este responsabilitatea noastră şi a celor care lucrează la acest proiect să avem cel mai bun PNRR.

De aceea, trebuie să luaţi toate observaţiile Comisiei Europene şi să le trataţi cu mare, mare, mare atenţie. Dacă cumva, din cauza unei tratări superficiale a acestor observaţii de către un funcţionar sau la orice nivel din administraţia publică… şi vom avea probleme cu PNRR, eu vă garantez că acea persoană sau acele persoane pleacă acasă. Nu ne jucăm cu aşa ceva!

Trebuie să luaţi în consideraţie toate observaţiile, răspundem cu celeritate, răspundem imediat şi facem un PNRR bun. Nimeni nu pleacă în concediu până nu avem acest PNRR. Sunt 29,2 miliarde de euro, le-am garantat românilor, am negociat principiile cu Comisia Europeană, trebuie să luăm aceşti bani, sunt bani de care avem nevoie să ne dezvoltăm!”, a mai precizat Florin Cîţu.

Sursă foto: Facebook, Guvernul României