Probleme mari pentru Iulia Ionescu! Prezentatoarea emisiunii iLike IT de la ProTV a ajuns de urgență la spital, după ce s-a simțit rău pentru o lungă perioadă de timp.

A pus totul pe seama oboselii și a alergiilor. Cât despre problemele respiratorii, a crezut că sunt cauzate de utilizarea frecventă a spray-urilor nazale.

Iulia Ionescu a spus că de fapt, avea o infecție la sinusuri. Din această cauză, a suferit cinci intervenții chirurgicale în decurs de trei ore.

Eu nu am fost conștientă că am rămas fără miros și fără auz și după operație am realizat în ce stadiu grav ajunsesem. Totul s-a întâmplat treptat și efectiv am pierdut controlul asupra situației”, a povestit ea în cadrul emisiunii „ La Măruță „.

Prezentatoarea de la ProTV a adăugat că nu ar fi ajuns în stare atât de gravă dacă ar fi ascultat semnalele pe care i le dădea corpul.

„În ultimul an am fost extrem de obosită, au fost multe momente pe care nu mi le explicam și s-a întâmplat de câteva ori să nu mă pot ridica din pat de oboseală. Am pus totul pe seama faptului că am îmbătrânit, eu am 34 de ani, am găsit tot felul de scuze. La asta s-a adăugat faptul că am multe alergii, se vede că am sistemul imunitar slăbit.

Probabil că totul s-a accelerat foarte repede, am ținut un regim alimentar după ureche, nu faceți asta, mergeți la un specialist. Toți suntem ocupați, încercăm să câștigăm timp și uite ce se întâmplă. Am fost la medicul stomatolog care a văzut că dantura nu mai răspundea la gutieră plus simptomele mele, mi-am făcut un CT și s-a dovedit o urgență medicală. Oboseala cronică era cauzată de această infecție”, a spus aceasta.