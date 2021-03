Provocările legate de protecția datelor subminează capacitatea organizațiilor de a realiza inițiative de transformare digitală (DX) la nivel global, potrivit Veeam Data Protection Report 2021, care a constatat că 58% dintre backup-uri eșuează, lăsând datele companiilor neprotejate. Veeam Software, liderul în soluții de backup care oferă Cloud Data Management, a constatat că, în contextul COVID-19, 40% din organizațiile chestionate consideră incertitudinea economică provocată de pandemie ca fiind cea mai mare amenințare la adresa transformării lor digitale în următoarele 12 luni, alături de protecția inadecvată a datelor și de provocările legate de continuitatea afacerilor.

Pentru realizarea raportului Veeam Data Protection 2021 au fost intervievați peste 3.000 de manageri IT din cadrul companiilor globale pentru a înțelege abordările lor în materie de protecție a datelor și de gestionare a acestora. Studiul este cel mai mare de acest fel la nivel global și analizează modul în care organizațiile gestionează provocările cu care se confruntă în domeniul IT, inclusiv reacția lor la schimbările înregistrate la nivelul cererii și întreruperea serviciilor, impactul global al unor evenimente precum COVID-19, modernizarea sistemelor IT și transformarea digitală.

„În ultimele 12 luni, managerii responsabili de calitatea relației cu clienții (Chief Experience Officer – CXO) din întreaga lume s-au confruntat cu provocări unice legate de modul în care datele rămân protejate într-un peisaj operațional extrem de divers”, a declarat Danny Allan, Chief Technology Officer și Senior Vice President of Product Strategy la Veeam. „Ca răspuns la provocările aduse de pandemie, am văzut organizații care accelerează transformarea digitală pentru a rămâne în afaceri. Cu toate acestea, modul în care datele sunt gestionate și protejate continuă să le submineze aceste eforturi. Companiile sunt împiedicate să se dezvolte din cauza sistemelor IT tradiționale și capabilităților de protecție a datelor învechite, precum și de timpul și banii investiți în a răspunde celor mai urgente provocări aduse de COVID-19. Până când aceste deficiențe nu vor fi îndreptate, transformarea reală a organizațiilor nu va putea fi pusă în practică.”

Este necesară o acțiune urgentă privind protecția datelor

Respondenții au declarat că capacitățile lor de protecție a datelor nu sunt în măsură să țină pasul cu cerințele transformării digitale ale organizației lor, acest lucru reprezentând o amenințare la adresa continuității afacerii, ceea ce ar putea duce la consecințe grave atât pentru reputația afacerii, cât și pentru performanța sa. În ciuda rolului pe care îl joacă backup-ul în protecția modernă a datelor, pentru 14% din datele companiilor nu se face deloc backup, iar 58% din recuperări nu reușesc, lăsând datele companiilor neprotejate și imposibil de recuperat în cazul unei întreruperi cauzate de un atac cibernetic.

În plus, raportul arată că întreruperile neașteptate sunt frecvente, 95% dintre organizații le-au îraportat în ultimele 12 luni. Iar în condițiile în care 1 din 4 servere a înregistrat cel puțin o întrerupere neașteptată anul trecut, impactul întreruperilor și al pierderii datelor este un fenomen prea frecvent. Companiile acuză aceste întreruperi că le afectează productivitatea, cu mai mult de jumătate din managerii responsabili pentru experiența clienților afirmând că acest lucru poate duce la o pierdere de încredere față de organizația lor din partea clienților, angajaților și a altor părți interesate.

„Există două motive principale pentru lipsa de backup și a succesului scăzut al recuperării datelor: backup-urile se termină cu erori sau depășesc perioada alocată lor, și în al doilea rând, restaurările nu reușesc să livreze la calitatea convenită cu clienții „, a ma adăugat Allan. ” Mai simplu spus, în cazul în care o copie de rezervă nu reușește, datele rămân neprotejate, iar acest lucru este o preocupare uriașă pentru companii, având în vedere că impactul pierderii de date și căderile de sistem neplanificate generează reacții puternice, precum feedback-ul negativ al clienților și până la reducerea prețurilor acțiunilor.

O altă provocare este faptul că peisajul amenințărilor digitale evoluează într-un ritm exponențial. Rezultatul este un decalaj incontestabil între capacitățile de protecție a datelor ale companiilor și nevoile lor de digitalizare. Este urgent ca acest deficit să fie remediat, având în vedere presiunea exercitată asupra organizațiilor de a accelera utilizarea tehnologiilor bazate pe cloud pentru a servi clienții din economia digitală.”

Strategiile IT, afectate de COVID-19

Managerii responsabili de calitatea relației cu clienții (CXO) sunt conștienți de necesitatea de a adopta o strategie care prioritizează cloud-ul și de a schimba modul în care sunt furnizate serviciile IT-ul ca răspuns la accelerarea digitală cauzată de COVID-19. Multe companii au făcut deja acest lucru, 91% dintre acestea folosind mai mult serviciile cloud în primele luni ale pandemiei, iar majoritatea vor continua să facă acest lucru, 60% plănuind să adauge mai multe servicii cloud la strategia lor de furnizare a serviciilor IT.

Cu toate acestea, în timp ce companiile recunosc necesitatea de a-și accelera transformarea digitală în următoarele 12 luni, 40 % dintre ele recunosc că incertitudinea economică reprezintă o amenințare la adresa acestor inițiative.

Transformarea digitală începe cu reziliența digitală

Pe măsură ce organizațiile adoptă rapid din ce în ce mai multe servicii IT moderne, capacitățile și resursele inadecvate de protecție a datelor vor duce la inițiative de transformare digitală care se vor avea un succes limitat sau chiar vor eșua. Managerii simt deja impactul, 30% dintre aceștia recunoscând că inițiativele lor de transformare digitală au încetinit sau chiar s-au oprit în ultimele 12 luni. Obstacolele în calea transformării sunt multiple.

Printre acestea se numără concentrarea echipelor IT pe menținerea operațiunilor în timpul pandemiei (53%), dependența de sistemele IT tradiționale (51%) și lipsa abilităților personalului IT pentru implementarea noilor tehnologii (49%). În următoarele 12 luni, liderii IT vor căuta să reia proiectele de transformare digitală, găsind soluții imediate la nevoile lor critice de protecție a datelor, aproape o treime căutând să mute protecția datelor în cloud.

„Una dintre schimbările majore pe care le-am văzut în ultimele 12 luni este, fără îndoială, o creștere a decalajului digital între cei care au avut un plan de transformare digitală și cei care au fost mai puțin pregătiți, primii accelerând capacitatea lor de a opera în mediul digital „, a conchis Allan. „Primul pas pentru transformarea digitală este reziliența digitală. Organizațiile caută de urgență să își modernizeze protecția datelor prin adoptarea soluțiilor în cloud. Până în 2023, 77% dintre companiile la nivel global vor utiliza backup-ul în cloud, sporind fiabilitatea copiilor de rezervă, transferând gestionarea costurilor și eliberând resursele IT pentru a se concentra asupra proiectelor de transformare digitală care permit organizației să exceleze în economia digitală.”

Alte aspecte importante ale Raportului Veeam Data Protection 2021 includ:

Sisteme IT hibride pe medii fizice, virtuale și în cloud: În următorii doi ani, majoritatea organizațiilor se așteaptă să reducă treptat, dar continuu, dependența de serverele fizice, să-și mențină și să-și întărească infrastructura virtualizată și să îmbrățișeze strategiile „cloud-first”. Acest lucru va determina ca jumătate din fluxurile de lucru să fie găzduite în cloud până în 2023, forțând majoritatea organizațiilor să își re-imagineze strategia de protecție a datelor pentru noi modele de producție.

În următorii doi ani, majoritatea organizațiilor se așteaptă să reducă treptat, dar continuu, dependența de serverele fizice, să-și mențină și să-și întărească infrastructura virtualizată și să îmbrățișeze strategiile „cloud-first”. Acest lucru va determina ca jumătate din fluxurile de lucru să fie găzduite în cloud până în 2023, forțând majoritatea organizațiilor să își re-imagineze strategia de protecție a datelor pentru noi modele de producție. Creștere rapidă a backup-ului bazat pe cloud : Backup-ul trece de la soluțiile de stocare locală la soluțiile bazate pe cloud, care sunt gestionate de un furnizor de servicii, ponderea lor crescând de la 29% în 2020 la 46% până în 2023.

: Backup-ul trece de la soluțiile de stocare locală la soluțiile bazate pe cloud, care sunt gestionate de un furnizor de servicii, ponderea lor crescând de la 29% în 2020 la 46% până în 2023. Importanța fiabilității: „Pentru a îmbunătăți fiabilitatea” a fost cel mai important factor menționat de organizații pentru a schimba soluția lor de back-up, au declarat 31% dintre respondenți.

„Pentru a îmbunătăți fiabilitatea” a fost cel mai important factor menționat de organizații pentru a schimba soluția lor de back-up, au declarat 31% dintre respondenți. Îmbunătățirea profitabilității: 22% dintre respondenți au declarat că cel mai important motiv pentru schimbare a fost îmbunătățirea profitabilității/ reducerea costurilor de operare.

22% dintre respondenți au declarat că cel mai important motiv pentru schimbare a fost îmbunătățirea profitabilității/ reducerea costurilor de operare. Decalaj de disponibilitate : 80% organizații au un „decalaj de disponibilitate” între cât de repede pot recupera aplicațiile și cât de repede au nevoie de acestea.

organizații au un „decalaj de disponibilitate” între cât de repede pot recupera aplicațiile și cât de repede au nevoie de acestea. Decalaj de protecție : 76% dintre organizații au menționat că au un „decalaj de protecție” între cât de frecvent fac backup și cât de multe date își permit să piardă în urma unei întreruperi.

76% dintre organizații au menționat că au un „decalaj de protecție” între cât de frecvent fac backup și cât de multe date își permit să piardă în urma unei întreruperi. Protecția datelor moderne: 46% dintre organizațiile de la nivel global vor colabora cu un furnizor care oferă backup ca serviciu (BaaS) până în 2023, iar 51% intenționează să adopte recuperarea în caz de dezastru ca serviciu (DRaaS) în același interval de timp.

Despre raport

Veeam a comandat companiei independente de cercetare de piață Vanson Bourne un studiu cantitativ privind tendințele pieței de protecție a datelor, adoptarea acestor soluții și percepțiile organizațiilor globale. Cercetarea a fost realizată pe un eșantion de 3.000 de factori de decizie în domeniul IT (pentru organizații cu mai mult de 1.000 de angajați) din 28 de țări, folosind o abordare cantitativă imparțială pentru a asigura imparțialitatea rezultatelor.