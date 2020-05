„Obligativitatea purtarii mastii si a termo-scanarii reprezinta o limitare grava a mai multor libertati si drepturi fundamentale! Patriotii romani ii cer Avocatului Poporului (AP) sa sesizeze CCR pentru neconstitutionalitatea Art. 13 din Legea 55/2020.

Parlamentul Romaniei, cu buna stiinta si in dispret total fata de cetateni, a delegat catre doi ministri dreptul de a suspenda libertati, desi acest lucru este interzis prin Constitutie!

Trebuie sa constatam cu tristete ca in acest moment, doar AP si CCR mai lupta pentru respectarea drepturilor cetatenilor; judecatorilor Curtii, care in unanimitate dau solutii in acest sens, ar trebui sa li se ridice statui!

Anularea libertatilor inseamna TIRANIE si SCLAVIE; patriotii vor sa traiasca in LIBERTATE si SUVERANITATE, iar pentru aceste deziderate sunt dispusi sa treaca peste frica personala si sa-si riste chiar viata pentru tara lor!”, scrie Cataramă pe Facebook.

Viorel Cataramă s-a spovedit la ÎPS Teodosie

Viorel Cataramă s-a îmbrăţişat cu ÎPS Teodosie, după ce a încercat să se infecteze cu noul coronavirus. Omul de afaceri l-a vizitat la Constanţa pe Arhiepiscopul Tomisului care a acceptat să-i fie duhovnic.

După ce a primit rezultatul celui de-al treilea test PCR prin care a aflat că nu are COVID, Viorel Cataramă a declarat că „Am demonstrat ce era de demonstrat: virusul există, dar nu este atât de periculos, încât să justifice suprimarea libertăților și falimentarea României!

Au trecut cele 2 saptamani de cand am ales sa merg in localitatea Barbulesti sa ma autoinfectez cu Covid-19! Am efectuat 3 teste pentru COVID-19 care au indicat rezultat negativ! Lupt in continuare pentru o Romanie puternica si pentru respectarea libertatilor fundamentale!”.