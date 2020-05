„Negativ 300%! Negativ! Am fost într-o comunitate cu risc extrem! Am încercat să mă infectez, iar rezultatul este negativ! Nu am pățit nimic! Am demonstrat ceea ce am vrut! România a fost falimentată fără motiv temeinic.

Drepturile și libertățile fundamentale au fost suspendate în mod incorect. Instituțiile statului au călcat și calcă în picioare Constituția României, fără niciun fel de jenă (…) Capitalul românesc, atât cât a mai rămas, a fost pus complet la pământ (…) Nu pe bază de frică se dezvoltă o țară!” a spus Viorel Cataramă, în direct, la România TV.

Motivul pentru care Viorel Cataramă a vrut să se infecteze

Viorel Cataramă a spus că a dorit să se infecteze cu coronavirus pentru a demonstra că acesta nu este periculos și s-a dorit doar falimentarea României și încălcarea drepturilor omului. Acesta a declarat că este un om patriot și că ar face orice pentru patria sa atunci când aceasta este în pericol.

Viorel Cataramă a mers săptămâna trecută într-un focar din localitatea Bărbulești, județul Ialomița, pentru a se infecta în mod intenționat. Acesta efectuase deja un test rapid pentru depistarea SARS COV2 care a indicat că nu este purtator al virusului sau se afla în perioada de incubație (5-10 zile de la infectare).