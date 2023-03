Așadar, medicul Adina Alberts a declarat că una dintre cele mai grele perioade din căsnicia sa cu Viorel Cataramă a fost cea din 2020, de la începuturile pandemiei.

La momentul respectiv, soţul său era un contestatar înverşunat al măsurilor impuse de autorităţile române.

„Noi am avut un hop în 2020 din cauza faptului că eram divergenți în idei. Soțul meu știa și simțea manipularea, eu nu voiam să cred că avem de-a face cu o conspirație. Până la urmă am ajuns la aceeași concluzie și am realizat ce om curajos am lângă mine.

M-am hrănit și eu cu curajul lui, dar și cu susținerea și suportul zecilor de mii de oameni cu care am interacționat în acei doi ani, cărora le mulțumesc. Fără să îmi propun sau să vreau neapărat, am ajuns o voce publică care îndemnă la moderație, rațiune și logică. Am avut zeci de apariții TV la ore de prime time.

Uneori eram invitată doar pentru că simpla mea prezența crea rating, dar nu eram lăsată să termin nici două fraze. Am înțeles jocul, interesele, circumstanțele, dar am acceptat această poziție, adesea umilitoare, din respect pentru cetățeni. Nu am încetat nicio secundă să iubesc oamenii”, a spus Adina Alberts, într-un interviu pentru unica.ro

De asemenea, aceasta a subliniat faptul că „răbdarea și toleranța ar trebui să caracterizeze fiecare relație”.

„Cedăm pe rând, dar nu ne prea caracterizează discuțiile în contradictoriu. După 10 ani de căsnicie ne cunoaștem foarte bine, ne știm limitele și ni le respectăm reciproc. Dacă soțul meu nu e de acord într-o primă instanță cu o propunere de-a mea, dacă argumentez corect și îi las spațiu de gândire, în final lucrurile se aranjează chiar mai bine decât îmi imaginam inițial. Răbdarea și toleranța ar trebui să caracterizeze fiecare relație, dar și iubirea și respectul reciproc”, a mai spus Adina Alberts.

Mai apoi, Adina Alberts a amintit că Viorel Cataramă este cel care a susținut-o în toate demersurile de până acum.

„Soțul meu este un împătimit al muzicii simfonice și de operă, un mare meloman. În altă ordine, este omul care m-a susținut în toate demersurile de până acum, chiar și atunci când poate nu agrea în totalitate deciziile luate. Anul acesta facem 10 ani de căsătorie și vom petrece această aniversare la Paris. Evident că vom fi toți trei, pentru că doar așa ne simțim compleți”, a mai spus Adina Alberts.