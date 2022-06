Adina Alberts a avut câștig de cauză în fața ANAF. Celebrul medic a obținut rejudecarea procesului în care cei de la Fisc i-au cerut 170.000 de lei. Mai exact, Curtea de Apel București a decis luna trecută să admită recursul formulat de soția lui Viorel Cataramă în procesul acesteia cu ANAF – Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice.

„Solutia pe scurt: Respinge excepţia nulităţii recursului ca nefondată. Admite recursul. Casează sentinţa recurată şi trimite cauza pentru rejudecare la aceeaşi instanţă. Definitivă. Pronunţată astăzi, 17.05.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Document: Hotarâre 1397/2022 17.05.2022”, au arătat judecătorii, conform justnews.ro.

Amintim că Tribunalul București a hotărât să respingă ca neîntemeiată cererea, formulată în februarie 2019, prin care Adina-Mădălina Alberts (Cataramă) solicitase instanței anularea Deciziei 612/20.12.2018. Această decizie făcea referire la soluționarea contestației și anularea deciziei de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar prin verificarea situației fiscale personale stabilit în cadrul inspecției fiscale la persoane fizice. În respectiva decizie, organul de control fiscal stabilise în sarcina medicului Adina Alberts obligația de a achita suma de 169.393 lei.

Adina Alberts pusă să plătească 170.000 lei

Suma de aproape 170.000 lei pe care o solicită ANAF reprezinta impozitul pe venit, dobânzi și penalități de întârziere pentru anul 2011.

Adina Alberts este soția omului de afaceri Viorel Cataramă și este un cunoscut medic primar de chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă. Ea este medic voluntar “Crucea Rosie” din martie 2020 și conduce clinica de chirurgie plastică “CareZone”. Ea a devenit cunoscută mai ales în perioada pandemiei, în care s-a făcut remarcată prin diferitele postări referitoare la coronavirus. După ce a publicat, la un moment dat, tratamentul cu care a susținut că s-a vindecat de COVID, Adina Alberts a dezvăluit că a fost lovită de 10 plângeri.

Medicul a avut 10 plângeri penale în plină pandemie de COVID

„Tocmai m-am întors de la Colegiul Medicilor București! AM 10 PLÂNGERI! 7 pe subiectul Ivermectină și 3 pentru că am publicat tratamentul cu care eu m-am vindecat de Covid! Și care ulterior a devenit OFICIAL! Cred că în acest moment am intrat în CARTEA RECORDURILOR, ca fiind medicul cu cele mai multe plângeri concomitente… Nu, nu de la pacienți! Voi reveni cu detalii, în curând!”, a scris, în luna martie 2021, medicul Adina Alberts pe Facebook.

Ea a fost cercetată disciplinar de Colegiul Medicilor. Motivul a fost legat de postările acesteia despre Covid. Într-una dintre cele comentariile sale, medicul a spus că pacienții COVID sunt „tratați aiurea, cu tot felul de medicamente experimentale”.