Medicul Adina Alberts, într-o situație foarte dificilă

Adina Alberts a scris astăzi, 23 martie, că are 10 plângeri depuse împotriva ei. Mesajul a fost transmis după ce a venit de la Colegiul Medicilor din București iar medicul subliniază plângeri nu sunt făcute de către pancienți.

„Tocmai m-am întors de la Colegiul Medicilor București! AM 10 PLÂNGERI! 7 pe subiectul Ivermectină și 3 pentru că am publicat tratamentul cu care eu m-am vindecat de Covid!

Și care ulterior a devenit OFICIAL! Cred că în acest moment am intrat în CARTEA RECORDURILOR, ca fiind medicul cu cele mai multe plângeri concomitente… Nu, nu de la pacienți! Voi reveni cu detalii, în curând!”, a scris medicul Adina Alberts pe Facebook.

Medicul Adina Alberts a intrat în vizorul Colegiul Medicilor

Adina Alberts este cercetată disciplinar de Colegiul Medicilor. Motivul este legat de postările acesteia despre Covid. Într-una dintre cele mai recente postări pe Facebook, medicul spunea că pacienții COVID sunt „tratati aiurea, cu tot felul de medicamente experimentale”. Adina Alberts îi sfătuia pe aceștia să solicite de la medici Ivermectina. Acest tratament este unul neaprobat pentru tratarea infectiei cu COVID.

Plângerea împotriva Adinei Alberts a fost făcuta de către farmacistul Miclauș George. Imediat, Adinei Alberts a reacționat. Ea a spus că nu este prima dată când este chemată la Colegiul Medicilor.

„Astăzi, în jurul orei 13:50, telefonul a început să sune insistent. Era presa de prin toate părțile care dorea un punct de vedere vizavi de știrea apărută pe “știri pe surse” cum că sunt anchetată disciplinar de Colegiul Medicilor.

Am cerut un răgaz pentru că nu știam despre ce este vorba. Și am sunat la Colegiul Medicilor. Dragii mei, știrea acesta este mai degrabă o „non știre”. Orice nebun poate face reclamație/plângere/sesizare împotriva oricui, oriunde.

Lăsând la o parte această declarație general valabilă, în cazul de față, un domn farmacist a fost extrem de deranjat de faptul că eu am postat pe facebook o schemă de tratament cu care marea majoritate a medicilor de familie din România este de acord. Am făcut acest lucru pentru ca orice bolnav care, din varii motive, nu a intrat suficient de repede în legătură cu medicul de familie, să știe ce are de făcut, cunoscut fiind faptul că fiecare zi este esențială în evoluția acestei boli.

Revenind la sesizare, Colegiul Medicilor are obligația legală să înregistreze orice reclamație și să inițieze cercetări. De astfel nu este prima dată când sunt chemată, în pandemie, la Colegiul Medicilor. Ca o paranteză. Știți, în 20 de ani de carieră nu am fost chemată niciodată la Colegiul Medicilor pentru vreo culpă profesională!

Anul trecut a trebuit să dau explicații despre o postare în care criticam aspru niște articole din draftul de Lege a Carantinării care a fost supus dezbaterii publice timp de 30 de zile. Evident că am și eu dreptul contituțional să îmi spun un punct de vedere. La fel ca și dvs, și ca oricare alt cetățean al acestei țări! Și bine am făcut, acele articole amendate și de mine, pe lângă mulți alții, au fost eliminate din varianta finală a Legii”, a scris aceasta pe pagina ei de Facebook.