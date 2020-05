Viorel Cataramă a șocat opinia publică după ce a mers în localitatea Bărbulești ca să se autoinfecteze cu Covid-19. După acest episod el a efectuat 3 teste pentru Covid-19 care au indicat rezultat negativ. „Lupt in continuare pentru o Romanie puternica si pentru respectarea libertatilor fundamentale!”, a spus atunci Cataramă.

În urmă cu puțin timp el a lansat un atac furibund împotriva lui Rareș Bogdan, pe care îl provoacă la o dezbatere publică, la orice oră și la orice televiziune dorește. Motivul l-a anunțat pe Facebook.

„Unul dintre cei mai mari sustinatori ai Presedintelui Romaniei in spatiul public, este dl. Rares Bogdan, asta in conditiile in care dl. Klaus Iohannis este cel care a suspendat drepturile si libertatile fundamentale ale romanilor, cauzand astfel falimentul economic, distrugerea capitalului autohton si un somaj ridicat, nenorocind milioane de oameni adusi in pragul saraciei sau al disperarii!

Pe de alta parte dl. Bogdan este si unul dintre cei mai energici critici la adresa Guvernului, desi acesta nu face decat sa puna in aplicare hotararile Parlamentului si ale Presedintelui.

Iar toate acestea, in conditiile in care nu accepta un dialog cu persoane avand pareri contrare!

De aceea, il provoc public pe sustinatorul neconditionat al sefului statului la o dezbatere publica, la orice ora si la orice televiziune doreste.

Aveti curaj, dle. Rares Bogdan, va puteti depasi, macar pentru o clipa frica personala?”, a spus pe pagina sa de socializare Viorel Cataramă.