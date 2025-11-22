Dacă tranzacția va fi finalizată, aceasta va crea unul dintre cele mai influente grupuri media de orientare conservatoare din Regatul Unit, potrivit AFP.

Anunțul marchează cea mai recentă evoluție în saga vânzării ziarului The Telegraph, publicație conservatoare cu o istorie de 170 de ani. Deținut din 2004 de familia bogată Barclay, ziarul a fost pus în vânzare la sfârșitul anului 2023 de către Lloyds Bank pentru a acoperi datorii semnificative.

„DMGT a semnat un acord cu Redbird IMI privind achiziţionarea Telegraph Media Group pentru 500 de milioane de lire sterline” (568,8 milioane de euro), a anunțat editorul într-un comunicat.

Potrivit DMGT, achiziția ar oferi angajaților ziarului The Telegraph „încrederea necesară” și ar asigura „prosperitatea durabilă pe scena internațională” a publicației. Anunțul vine la opt zile după ce fondul american RedBird a renunțat la oferta de preluare a controlului asupra ziarului, readucând incertitudine asupra viitorului acestuia.

Anterior, o societate mixtă între RedBird și fondul de investiții media IMI, cu sediul în Abu Dhabi, RedBird IMI, ajunsese la un acord cu familia Barclay și achitase datoria acesteia în schimbul unei opțiuni de preluare a controlului asupra companiei.

Totuși, perspectiva ca o entitate din Emiratele Arabe Unite să preia una dintre cele mai influente publicații britanice a stârnit îngrijorări în rândul guvernului conservator de la Londra, care a decis să introducă legislație pentru a bloca astfel de preluări de către investitori străini. În aprilie 2024, RedBird IMI s-a retras din acord.

Un purtător de cuvânt al Ministerului britanic al Culturii a declarat sâmbătă că ministrul Lisa Nandy a „luat act” de anunțul privind tranzacția.

„Ea va analiza orice nou cumpărător al ziarului The Telegraph ţinând cont de interesul public şi legislaţia privind fuziunile mess-media care implică influenţa unor state străine”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Grupul DMGT afirmă că tranzacția respectă legislația britanică, precizând că nu va exista investiție sau capital străin implicat în structura de finanțare.

Preluarea ar putea schimba semnificativ peisajul media din Regatul Unit, consolidând o voce conservatoare într-un context politic în care partidul anti-imigrație Reform UK se situează în fruntea sondajelor, iar popularitatea prim-ministrului laburist Keir Starmer este în scădere.

Lord Rothermere, președintele DMGT, a subliniat că a „admirat întotdeauna Daily Telegraph”, descriind cotidianul ca având „o istorie remarcabilă și un rol esențial în dezbaterea națională britanică de-a lungul decadelor”.