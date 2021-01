Doliu Uriaș în Marea Britanie după moartea unuia dintre cei doi fondatori ai lanțului comercial Barclay.

David Barclay a murit duminică la vârsta de 86 de ani, fiind elogiat de premierul Boris Johnson.

A deținut cotidianul conservator Daily Telegraph

Omul de afaceri britanic David Barclay, care a construit alături de fratele lui geamăn un veritabil imperiu comercial din care face parte şi cotidianul conservator Daily Telegraph, a murit duminică la vârsta de 86 de ani, a anunţat miercuri această publicaţie, citată de AFP.

Prim-ministrul Boris Johnson, fost jurnalist care a lucrat pentru Daily Telegraph, şi-a exprimat pe Twitter respectul şi admiraţia faţă de David Barclay, despre care a spus că “a salvat un mare ziar, a creat mii de locuri de muncă în Marea Britanie şi a crezut cu pasiune în independenţa acestei ţări şi în ceea ce este ea capabilă să realizeze”.

Alături de fratele lui geamăn, Frederick, David Barclay a construit un vast imperiu comercial, care a început cu achiziţionarea unor hoteluri şi s-a extins apoi pentru a include vânzările cu amănuntul şi, din 2004, grupul media Telegraph.

Doliu uriaș – averea fraţilor Barclay este estimată la 7 miliarde de lire sterline

În cel mai recent clasament al său dedicat celor mai bogaţi oameni britanici, publicat anul trecut, The Times a estimat averea fraţilor Barclay la 7 miliarde de lire sterline (7,9 miliarde de euro).

“Identici ca aspect, stil de viaţă şi, adeseori, în ceea ce priveşte ţinuta vestimentară, fraţii Barclay au acţionat ca un singur om pe parcursul întregii lor cariere”, se afirmă într-un articol publicat în Daily Telegraph, ce reaminteşte că cei doi miliardari evitau interviurile, optând pentru discreţie.

Vânzarea hotelului Ritz din Londra, unul dintre cele mai cunoscute hoteluri de lux din lume, unui investitor din Qatar în 2020 a dezvăluit însă anumite disensiuni în familia Barclay în contextul unor acuzaţii ce vizau interceptări telefonice ilegale.

”David Barclay era un cititor avid, pasionat de ziare”

Frederick Barclay a declarat în instanţă că unul dintre nepoţii lui l-a înregistrat în secret timp de mai multe luni. Din acest motiv, omul de afaceri şi fiica lui i-au dat în judecată pe cei trei fii ai lui David Barclay şi pe fiul unuia dintre aceştia.

În plus faţă de Daily Telegraph, gemenii Barclay au cumpărat în 1992 săptămânalul The European, care a fost închis în 1998, şi au deţinut cotidianul scoţian The Scotsman între anii 1995 şi 2005.

Potrivit Daily Telegraph, David Barclay era un cititor avid, pasionat de ziare, afaceri, economie şi politică. Miliardarul britanic a declarat de mai multe ori că şi-a făcut studiile la “universitatea vieţii”, după ce a renunţat la şcoală la vârsta de 14 ani, la fel ca fratele lui.