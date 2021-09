Vineri, consilierul onorific al premierului Florin Cîțu pe probleme de sănătate, Nelu Tătaru, a declarat la Iași că vârful valului patru al pandemiei va fi atins în luna octombrie a acestui an.

Consilierul onorific pe probleme de sănătate a precizat că este important să fie modificată comunicarea în ceea ce privește vaccinarea împotriva coronavirusului.

Fostul ministru al Sănătății a vorbit și despre perioada în care vom putea reveni la normalitate, spunând că anul ieșirii din pandemie va fi 2023. Mai mult decât atât, fostul ministru a precizat că România se află într-un moment în care poate gestiona valul patru.

„Încă suntem într-un an pandemic, 2022 va fi un an de ieşire din pandemie şi de-abia din 2023 să ne aşteptăm la un an normal. Suntem într-un moment în care putem gestiona un val patru”, a afirmat Nelu Tătaru.