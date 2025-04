Jurnalistul Bogdan Comaroni a analizat schimbările geopolitice și economice la nivel global, explicând de ce speranțele legate de o revenire la stabilitatea de dinainte sunt nefondate.

Potrivit lui, dezvoltarea rapidă a unei noi ordini mondiale, bazată pe tehnologie, cenzură și control economic, este ireversibilă.

El a explicat că Occidentul s-a obișnuit cu ideea unei societăți stabile, în care cetățeanul are un cuvânt de spus și poate obține prosperitate prin muncă sau investiții. Totuși, după pandemie și odată cu accelerarea proceselor globale, aceste certitudini s-au prăbușit.

„Occidentul s-a obișnuit cu o bunăstare, cu o așa zisă democrație și că cetățeanul are un cuvânt de spus, că dacă are nevoie de bani se împrumută sau dacă are venituri poate câștiga, poate face investiții și consideră că e o societate stabilă.

După pandemie și-a dat seama, de când a intrat în funcțiune acest sistem cu o viteză de nedescris. Viteza aceasta o să crească odată cu dezvoltarea noii ordini mondiale bazată pe tehnologie, știință”, a declarat Bogdan Comaroni.