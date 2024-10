Prof Dr Cătălina Poiană ne-a oferit și o știre neașteptată.

Legat de acest subiect destul de sensibil poate fi și cazul ultramediatizat al ”doamelor cu coasa”, caz unde s-a implicat și Colegiul Medicilor din București.

”Comisia de disciplină a Colegiului Medicilor București, care este complet independentă, a efectuat ancheta disciplinară și nu a găsit nimic în neregulă. Ceea ce am și comunicat mai departe. Oricum trebuie să așteptăm ca adevăarul să iasă la iveală, apoi vom trage și noi concluzii”, spune președintele Colegiului Medicilor București .

”Nu a fost deloc plăcut ca în societate să nu existe acea prezumție de nevinovăție. Nu am fost niciodată de părere că trebuie ascunsă mizeria sub preș. Niciodată. Cred că dacă noi nu facem ordine în sistem și nu avem puterea să recunoaștem când greșim, atunci n-o să ne schimbăm cu nimic.

Cred că noi, la Colegiul Medicilor București, am fost alături de medicii care și-au făcut datoria corect. Am avut și o campanie: respect pentru medici, respect pentru pacienți”, subliniază Cătălina Poiană.