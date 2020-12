Noi probleme pentru Dorin Chioţea: după ce fiul său a fost internat în spital în stare gravă, fiind lovit de o maşină în apropierea casei, acum chiar jurnalistul se află într-o situaţie dificilă, după ce a fost confirmat pozitiv cu COVID-19.

Dorin Chioţea se află în izolare şi a intrat în direct la emisiunea “Cu capu-n zori” de pe TVR 1, unde a vorbit cu Gabriel Fereșteanu și Liza Sabău despre starea sa de sănătate.

“Voi vă beți cafeaua, eu să știți că am trăit zilele acestea foarte mult cu usturoi. O plantă miraculoasă, cred cu putere că și împotriva coronavirusului.

După un necaz cu băiețelul meu cel mic a urmat și testarea pozitivă și evident carantinarea. Mă simt foarte bine, din fericire am o formă ușoară de coronavirus, practic de 3-4 zile nu am nimic, sunt în formă maxima. Numai că legea spune că trebuie să stau acasă, sunt la pușcărie cum s-ar spune”, a povestit jurnalistul.

Ce simptome a avut din cauza COVID-19?

Dorin Chioţea a explicat şi care sunt simptomele pe care le-a avut până acum. Pe lângă pierderea gustului şi mirosului, a resimţit oboseală şi dureri musculare, însă nu foarte mari.

“În primele 2-3 zile, odată cu pierderea gustului și mirosului, au fost și o oboseală și dureri musculare, dar nu foarte mari, asemănătoare cu cele pe care le poți avea într-o răceală. Am mai avut ceva dureri ușoare de cap și evident mi-a curs și nasul. Cred că am fost concomitent și puțin răcit, pentru că eu am făcut pe eroul. Sunt sensibil la frig și eu am ținut să arăt mai sexy la televizor”, a mai declarat Dorin Chioţea, potrivit retetesivedete.ro.

Întrebat de prezentatori cum se simt soția și copiii, dacă și aceștia au fost confirmați pozitivi, Dorin Chioțea a menționat că e singurul bolnav, soția și copiii fiind plecați din casă pentru a nu risca infectarea. Acesta a avut parte de consultații prin telefon, dar a vorbit și cu prieteni și cu familia. Simptomele nu au necesitat vreun tratament special, astfel că Dorin a luat doar Vitamina C și Zinc, plus Aspirină.