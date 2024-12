Gazetarul Cristian Tudor Popescu a declarat într-o emisiune televizată că nu dorește să mai aibă nicio interacțiune cu omul de afaceri Ion Țiriac, criticând aspru declarațiile acestuia din ultimii ani.

Deși nu a oferit detalii concrete despre motivele acestui dezacord, CTP a menționat că fostul tenismen, odată admirat de el, și-a pierdut respectul prin pozițiile exprimate public.

Cristian Tudor Popescu a amintit un episod din trecut când a jucat tenis cu Ion Țiriac, învingându-l cu scorul de 7-6 într-un set. Totuși, el a subliniat că nu mai dorește să se întâlnească vreodată cu omul de afaceri, explicând că diferențele dintre ei sunt acum „enorme”.

„I-am scos odată tenisul din cap. Am câștigat, am un scor pozitiv la Ion Țiriac. Am câștigat 7-6, am jucat un set cu el, dar nu mă voi mai întâlni cu Ion Țiriac în această viață. Deloc!

După tot ce a debitat în ultimii ani, nu se poate, nu se mai poate. Suntem departe enorm”, a spus CTP într-o emisiune difuzată pe 26 decembrie.