Probleme în USR PLUS. Dan Barna, suspectat că pregătește fraudarea a mii de voturi în turul II?

Relatările dintr-un grup intern, Tribuna USR PLUS, arată că tabăra Cioloș cere ca aceste noi adrese de email să fie modificate la nivel central, în timp ce echipa lui Barna vrea ca decizia să fie la nivelul organizațiilor locale, potrivit informațiilor transmise de newsweek.ro

Noile adrese de email ar putea aduce mii de noi voturi, în contextul în care Dacian Cioloș a câștigat primul tur la o diferență de câteva sute.

„Trei ore de dezbateri tensionate în Birourile Naționale reunite. Ce am dezbătut? Corectarea registrelor electorale. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în timpul votului pentru turul I, mai mulți membri ne-a semnalat că nu au primit linkul de vot. Verificând am observat că adresele lor de email erau greșite, lipsea o literă, nu era punctul între nume și prenume și altele.

După câteva ore de dezbatere, am spus că venim cu o soluție de mijloc, să poată corecta BL-urile și BJ-urile și Comisia electorală să îi poată verifica (…) Adevărul e că nu are cum, fiindcă trebuie să dăm drumul la vot (…) Să se facă totul de la Centru, asta a cerut Dacian și echipa (…) Deci practic suntem toți niște hoți”, a scris Teodora Stoian, o avocată membră a Biroului Național USR PLUS.

Sute de adrese de email au fost schimbate

De asemenea, Andrei Corbu, membru în conducerea USR PLUS, a scris pe Tribuna USR PLUS că „sute de adrese de email au fost schimbate cu frenezie de oamenii lui Barna, brusc, după ce luni de zile nu i-a interesat. Sau poate au primit un ordin? Zicea ceva Dan Ivan cu un calcul: 100 de adrese pe judet, fac 4000 și au rezolvat problema”.

Simultan, Cornel Botoroagă, care face parte din conducerea USR PLUS Cluj, a scris pe acest grup că cei care au răspuns de actualizarea adreselor de email ar trebui să-și ceară scuze, înainte de a insista pentru actualizarea lor acum, în turul II.

Sursă foto: INQUAM Photos, Sabin Cirstoveanu