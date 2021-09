Dacian Cioloș surprinde pe toată lumea. Își va depune mandatul în 2023 dacă va fi ales președintele partidului

În cadrul conferinței de presă de joi, Dacian Cioloș a fost întrebat dacă susţine o modificare a statutului, astfel încât preşedintele să fie ales doar pentru doi ani.

„Oricum, eu, dacă voi câştiga preşedinţia partidului, în 2023 îmi voi depune mandatul, pentru că eu cred că înainte de alegerile din 2024, care sunt foarte importante, va fi un moment bun să facem o evaluare a felului în care a funcţionat partidul, ce am reuşit să facem până atunci. Şi conducerea partidului – cel puţin preşedintele -, dacă eu voi câştiga preşedinţia partidului, să fie validată printr-un vot, chiar înainte de alegeri. (…) Dacă nu vom modifica statutul până atunci… Noi vom avea acum, la congres, o discuţie şi despre modificarea statutului”, a arătat Cioloş în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la sediul USR PLUS.

Totodată, şi-a reiterat intenţia de a nu mai candida la preşedinţia grupului Renew Europe din Parlamentul European, în cazul în care va câştiga şefia USR PLUS.

Dorește ca partidul să capete experiență și maturitate

Dacian Cioloş şi-a exprimat speranţa ca în urma alegerilor interne, indiferent de rezultat, USR PLUS „să iasă consolidat”, iar până în 2024 să capete experienţă şi maturitate pentru a demonstra că poate fi ‘un principal partid de guvernare’.

„Să ne pregătim pentru ca în următoarele luni, în următorii ani să putem livra cât mai mult din ce am promis în campania electorală. Şi, evident, să ne pregătim pentru ca în 2024 să fim un partid care să fie în măsură să pună pe masă un program de guvernare în care oamenii să creadă şi să căpătăm şi experienţa, maturitatea ca să demonstrăm că putem să fim un principal partid de guvernare”, a spus el.

Dan Barna și Dacian Cioloș se pregătesc pentru turul doi al alegerilor pentru șefia partidului

Copreşedinţii USR PLUS Dacian Cioloş şi Dan Barna merg în turul doi al alegerilor pentru şefia partidului. În urma primului tur, Dacian Cioloş a obţinut 15.111 voturi (46%), Dan Barna a întrunit 14.404 voturi (43,9%), Irineu Darău are 3.300 de voturi (10,1%). Din 44.114 membri cu drept de vot, au votat 32.815 (74,4%).

Membrii USR PLUS au avut posibilitatea să-şi exprime pe parcursul ultimei săptămâni, prin vot online, opţiunea în ce priveşte noul preşedinte ale partidului rezultat în urma fuziunii dintre USR şi PLUS. Rezultatul scrutinului online urmează să fie validat de congresul USR PLUS, care va avea loc în weekendul 2-3 octombrie, la Romexpo, în Bucureşti.

Sursa foto: INQUAM Photos, Ilona Andrei