Filmările pentru noua emisiune PRO TV au început deja, în care cinci investitori vor finanța afacerile de la Imperiul Leilor!

Investitorii sunt pregătiți să finanțeze cele mai bune, creative și bine documentate idei de afaceri din Imperiul Leilor!

Astfel, cinci investitori de top din România, care și-au dezvoltat business-uri complexe, au ajuns antreprenori de succes, iar acum au dorința și puterea financiară de a-i susține pe cei care visează să se dezvolte ca oameni de afaceri în noua emisiune de la PRO TV!

Echipa de 5 a fost completată

Echipa celor cinci investitori este completată de Dragoș Petrescu, acționar City Grill, și Mohammad Murad, președinte Phoenicia Group! Împreună cu Daniela Marișcu, Cristian Onețiu și Monica Cadogan, au cunoscut deja o parte dintre concurenții care au avut curajul de a-și vedea visul finanțat.

Cei cinci s-au întâlnit pe platoul de filmare al emisiunii Imperiul Leilor, iar lupta pentru cele mai bune idei de afaceri a început deja! Telespectatorii vor putea urmări aventurile și argumentele din platoul Imperiul Leilor în 2020 la PRO TV.

Curaj în luarea deciziilor

Parcursul lui Dragoș Petrescu în afaceri a pornit de jos: vindea ziare la Piața Universității. Acum, conduce cel mai mare lanț de restaurante și cafenele din România: City Grill, cu o cifră de afaceri de 40 de milioane de euro în 2019.

De aproximativ 2 ani, a luat decizia ca business-ul să fie condus de partenerul său în calitate de CEO, iar Dragoș Petrescu și-a păstrat poziția de Președinte, astfel încât el are timpul necesar pentru a se concentra și a investi în afaceri cu potențial de dezvoltare.

”Am ajuns antreprenorul de astăzi cu multă muncă și, mai ales, curaj în business și în luarea deciziilor. Până să investesc timp și energie în compania pe care o am acum, am încercat și am avut curaj să mă implic în multe domenii: de la tarabe în piețe, în care expuneam peste 200 de produse, și până la conducerea unui restaurant american de tip fast food în programul de franciză. Sunt un om al oamenilor și investesc timp și încredere în ei”, a spus Dragoș Petrescu.

De la medicină la a conduce un imperiu hotelier

A ajuns în România în 1982 pentru a studia medicina și a ajuns să conducă un adevărat imperiu hotelier, cu 15 hoteluri: Phoenicia Hotels, cu un business în valoare de 90 de milioane de euro. Este calculat și analizează fiecare idee înainte de a o implementa, iar pentru el contează foarte mult antreprenorii și dacă are chimie cu omul din spatele unei anumite idei.

”Țin întotdeauna cont de valorile morale și cele materiale. Le păstrez și respect pe fiecare în parte, le folosesc în proporție corectă și țin întotdeauna la latura umană a celor din jurul meu. Eu am ajuns om de afaceri fără să-mi dau seama, dar am ținut pasul. Mă consider ca un pictor, îmi place să pictez afacerile așa încât să fie pe placul tuturor, iar asta e ceea ce aștept și de la concurenți”, a spus Mohammad Murad.

Tensiune extrem de mare

Imperiul Leilor este un format de televiziune care duce tensiunea la un nivel extrem de ridicat și este produs în peste 30 de țări: Statele Unite ale Americii, Germania, Spania, Portugalia, Japonia, Australia sau Israel, ajungând astfel pe toate continentele.

Formatul îi pune pe oamenii de afaceri de succes să descopere o idee bună de afaceri, să simtă potențialul ei și să lupte ca niște lei ca să câștige supremația asupra propunerii respective. Dar nu puțini vor fi cei care vor plecă acasă fără a obține finanțarea dorită.

