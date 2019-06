Kalan D a făcut legea duminică seara la nivel de audiențe. Postul TV al turcilor nu le-a dat nicio șansă celor de la ProTV și Antena 1.

Cel de-al treilea sezon al competitiei sportive televizate „Exatlon” s-a incheiat duminica seara si si-a desemnat cei doi castigatori, la feminin si la masculin, Ion Surdu si Andreea Arsine. Finala „Exatlon”, difuzata in intervalul orar 19:59 – 0:35, a fost urmarita de peste un milion (1.053.000) de telespectatori din intreaga tara, in medie, in fiecare minut al difuzarii.

Kanal D si-a adjudecat pozitia de lider de piata, pe targetul National, statia inregistrand un rating de 5,9% rating si 16,5% cota de piata, pe parcursul celor patru ore si jumatate de difuzare pe micile ecrane.

Minutul de maxima audienta, atins la ora 22:25, in momentul in care finalistii se pregateau pentru cea de-a doua etapa a finalei de aseara, a adunat in fata micilor ecrane aproape un milion si jumatate (1.442.000) de fani.

Ion Surdu si Andreea Arsine, marii castigatori ai celui de-al treilea sezon “Exatlon”, vor veni astazi la “Teo Show”, emisiunea difuzata de la ora 15:00, si vor povesti despre tot ceea ce au trait in cele aproape sase luni de competitie. De asemenea, Nicoleta Lunca si Gabriel Nedelcu vor fi si ei fata in fata cu Teo, pentru a-si impartasi emotiile si experientele de la “Exatlon”.

Te-ar putea interesa și: