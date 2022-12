Prințul Harry a spus adevărul despre ruptura sa de Familia Regală. A sacrificat totul pentru a fi cu Meghan Markle

Documentarul „Harry şi Meghan” dezvăluie detalii neștiute despre relația dintre Familia Regală, Prințul Harry și soția sa, Meghan Markle, actriţa americană, metisă şi divorţată, monarhia britanică fiind acuzată de rasism și de faptul că nu a acceptat-o niciodată pe aleasa prințului.

În primele episoade ale domentarului difuzat de Netflix, celebrul cuplu a vorbit despre hărțuirea venită din partea presei britanice. Prințul Harry a mărturisit, de altfel, că a acceptat faptul că există oameni care sunt în dezacord cu deciziile sale. Acesta a precizat, totodată, că este datoria lui să expună „exploatarea şi mita” din mass-media, afirmând că Familia Regală considerau hărţuirea soţiei sale ca fiind un „ritual de trecere”.

„Accept că vor exista oameni din întreaga lume care nu vor fi în mod fundamental de acord cu ceea ce am făcut şi cum am făcut, dar ştiam că trebuie să fac tot ce pot pentru a-mi proteja familia, mai ales după ce s-a întâmplat cu mama mea. Unii dintre membrii familiei au spus că „soția mea a trebuit să treacă prin asta, așa că de ce ar trebui ca prietena ta să fie tratată diferit? De ce ar trebui să primești un tratament special? Le-am spus: diferența aici este rasa”, a explicat Prințul Harry.

„Adevărul este că, indiferent cât am încercat, indiferent cât de bună am fost, indiferent ce am făcut, ei tot aveau să găsească o cale să mă distrugă”, a adăugat Meghan Markle.

Situația în care se află Meghan Markle de ani de zile a fost comparată cu situația prin care a trecut Prințesa Diana, mama Prințului Harry, care a decedat într-un accident rutier în 1997, la Paris, în timp ce maşina în care se afla mergea cu viteză mare pentru a scăpa de paparazzi.

Cum a decurs prima întâlnire a Prințului Harry cu Meghan Markle?

În cea mai mare parte a primului episod, Ducii de Sussex au vorbit despre relația lor – inclusiv despre cum s-au cunoscut prin intermediul unui prieten de pe Instagram și cum a decurs prima lor întâlnire, care a avut loc în cartierul Soho din Londra. Din punctul de vedere al Prințului Harry, totul este „o mare poveste de dragoste”.

„Cred că pentru atât de mulți oameni din familie, în mod special pentru bărbați, poate exista o tentație sau un impuls de a se căsători cu cineva potrivit pentru poziția lor, în de cineva cu care probabil ești destinat să fii. Diferența dintre a lua decizii cu capul sau cu inima. Iar mama cu siguranță a luat majoritatea deciziilor ei – daca nu toate – cu inima. Iar eu sunt fiul mamei mele Ea (Meghan) a sacrificat tot ce a știut vreodată, libertatea pe care a avut-o, pentru a mi se alătura în lumea mea. Și apoi, la scurt timp după aceea, am ajuns să sacrific tot ceea ce știu pentru a mă alătura în lumea ei”, a spus el.

În ultimele zile, presa britanică a fost plină de speculaţiile despre documentarul lor, cea mai mare parte având o conotaţie negativă la adresa lor. Tabloidele din Marea Britanie i-au acuzat că se îmbogățesc de pe urma statutului lor regal, în timp ce îşi atacă familia într-un „act de război”.

„Documentarul va fi clar o parodie grotescă. Poate fi adevărul lor, dar cu siguranţă nu este unul recunoscut de milioane de oameni din această ţară”, a scris tabloidul Daily Mail, într-un editorial publicat înainte de lansarea documentarului „Harry și Meghan”.

Nici Palatul Buckingham, nici Biroul Kensington Palace al Prinţului William nu au dorit să facă declaraţii despre lansarea documentarului, care survine la o săptămână după un scandal de rasism în care a fost implicată naşa Prințului William, în vârstă de 83 de ani, în urma căruia aceasta a renunţat la rolul ei onorific de ajutor regal.