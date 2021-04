Primarul general Nicuşor Dan a anunţat că a participat, joi la evenimentul care a marcat Ziua Pământului în Parcul Natural Văcăreşti, alături de preşedintele Klaus Iohannis şi ministrul Mediului Tanczos Barna. Edilul a adăugat că Primăria Capitalei are în pregătire dosarul de candidatură pentru preluarea în administrare a Parcului Natural Văcăreşti, cu obiectivul de a gestiona acest Parc conform celor mai bune practici europene în materie.

„Primăria Capitalei a marcat azi Ziua Pământului prin participarea la un eveniment organizat în Parcul Natural Văcăreşti, la care au fost prezenţi preşedintele României, Klaus Iohannis, ministrul Mediului, Tanczos Barna şi reprezentanţi ai mai multor instituţii publice şi organizaţii neguvernamentale.

Mă interesează mult această zonă, fiindcă Primăria Capitalei are în pregătire dosarul de candidatură pentru preluarea în administrare a Parcului Natural Văcăreşti, cu obiectivul de a gestiona acest Parc conform celor mai bune practici europene în materie. Am toată încrederea că va fi o candidatură de succes.

Ne propunem, după preluarea de la Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate, să finalizăm planul de management, să derulăm activităţi de igienizare, întreţinere şi pază, să ne ocupăm de infrastructura de vizitare – cu alte cuvinte, să pregătim o experienţă cât mai plăcută pentru toţi cei care vor să vină în Parcul Natural Văcăreşti. Ne dorim să transformăm acest Parc într-o zonă de referinţă pentru spaţiul verde urban al Capitalei, o zonă educativă pentru copii şi recreativă pentru familii.

Apreciez faptul că evenimentul de azi a avut loc în prezenţa preşedintelui României, Klaus Iohannis şi a ministrului Mediului, Tanczos Barna, considerând acest lucru o dovadă a interesului major al administraţiei centrale pentru problematica de mediu din Bucureşti”, a scris Nicuşor Dan joi pe Facebook.

Iohannis: Voi acorda protecția mea și Înaltul Patronaj Parcului Național Văcărești

De asemenea, preşedintele Klaus Iohannis, prezent la acest eveniment, a afirmat că va acorda protecţia sa şi Înaltul Patronaj acestui parc şi va fi înfiinţat un grup de lucru pentru dezvoltarea zonei.

„Am venit astăzi fiindcă astăzi este Ziua Pământului şi am crezut că o vizită în Parcul Natural Văcăreşti este exact potrivită pentru această Zi a Pământului. Nu cred că spun un secret dacă afirm că Pământul are nevoie de foarte multă protecţie şi asta implică nenumărate aspecte. Zona aceasta a apărut mai degrabă întâmplător, a fost descoperită de câţiva entuziaşti, care au înfiinţat o asociaţie şi profit de această ocazie să îi felicit pe acei entuziaşti pe care i-am întâlnit astăzi aici şi pe ceilalţi membri din asociaţie, rangerii cu care am vorbit, fiindcă se ocupă de această zonă. A devenit o zonă foarte cunoscută şi în toată ţara. Parcul Natural Văcăreşti este un parc “sălbatic”, este o zonă unde oricine doreşte să ia contact cu natura poate să o facă foarte uşor. Acest tip de parc “sălbatic” există de foarte mult în foarte multe oraşe din lume. La noi încă este o zonă puţin explorată şi, de aceea, mă bucur că exemplul Parcului Natural Văcăreşti merge mai departe”, a spus preşedintele, după vizită.

El a menţionat că există un interes în mai multe municipii de a înfiinţa astfel de parcuri, adăugând că va acorda protecţia sa Parcului Naţional Văcăreşti pentru a-i sublinia importanţa.