Nicușor Dan, primarul Capitalei, a declarat miercuri că municipalitatea se confruntă în prezent cu dificultăți în adoptarea bugetului pentru acest an. Din acest motiv, salariile angajaților au fost plătite cu dificultate.

El a menţionat că principala nemulţumire a grupului PNL este că nu sunt alocate, de la începutul anului, cele trei miliarde de lei destinate subvenţiilor pentru transportul în comun şi termie. Grupul PNL a votat de trei ori în CGMB împotriva bugetului. Nicuşor Dan a menţionat că există un blocaj politic pe buget în prezent.

„Eu am propus un buget foarte similar cu ce s-a întâmplat în 2023, în 2022. Tocmai pe situaţiile astea financiare s-a pronunţat Fitch. Avem un blocaj politic, în esenţă. PSD nu vrea să participe la niciun fel de negociere. Grupul PNL spune: Pune 3 miliarde subvenţie în buget. Noi am pus două miliarde. Acum am ajuns la 2,3. Păi, aşa am făcut şi în 2023 şi în 2022. Am pornit anul cu două miliarde puse şi, la final, am sfârşit cu trei. (… ) De unde vin aceşti 700 de milioane care sunt în discuţie acum? Sunt nişte fonduri europene pe care noi le-am transferat, pentru că între 2023 şi 2024 a fost transferul de proiecte de pe un exerciţiu financiar pe altul – tramvaiele, liniile de tramvai, conductele de termoficare. Le-am pus cu buget local – exact 700 de milioane, pe care, după ce o să avem actele scrise, o să le decontăm din fonduri UE”, a transmis Nicuşor Dan.