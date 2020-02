Conform social-democratului, PSD ar putea să boicoteze procedura de numire în funcție a lui Ludovic Orban. Acesta exclude varianta anticipatelor pe care o consideră o soluție de criză. Singurele variante pe care Şerban Nicolae le vede sunt susținerea unei nominalizări a PSD sau refuzul pronunțării asupra propunerii ca premier a lui Ludovic Orban, prin lipsă de cvorum.

„Anticipatele sunt o soluţie la o criză politică. Să spui că vrei să dizolvi Parlamentul doar din aroganţă şi dintr-un calcul electoral, pentru că eşti pe val şi ai putea obţine un scor mai bun arată că nu are legătură cu responsabiltiatea faţă de români. Ori îl propune pe cel pe care l-am nominalizat noi, susţinut de o majoritate consistentă, ori, dacă nu, nu se va ajunge la anticipate pentru că vom refuza să ne pronunţăm pe propunerea ca premier a lui Ludovic Orban. Nu vom face cvorum, pentru cât timp va fi nevoie”, a declarat Şerban Nicolae la Antena 3.

Premierul propus trebuie să prezinte Parlamentului programul de guvernare şi lista miniştrilor în termen de 10 zile de la desemnare. Cu toate acestea, Parlamentul nu este obligat să dea un vot mai devreme de 60 de zile, iar dacă este respinsă propunerea de premier şi boicotul se prelungește până la termenul de 60 de zile, PSD ar putea amâna cu până la patru luni numirea unui Guvern sau dizolvarea Parlamentului.

Ludovic Orban va conduce aceeași echipă guvernamentală

Europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, a dezvăluit la România TV ce are de gând să facă Ludovic Orban în cazul propunerilor pentru ministri. Conform spuselor liberalului, Orban, care a fost propus deja de președinte ca premier, urmează să păstreze aceeași echipă. Practic se păstrează aceeași echipă guvernamentală pentru că „nu avem ce să le reproșăm miniștrilor noștri”, spune Rareș Bogdan.

„Președintele va sta în haina constituțională. Noi nu avem ce să le reproșăm miniștrilor noștri. Dacă am schimba miniștrii, atunci am intra în retorica celor de la PSD. Am vorbit cu Ludovic Orban înainte de a intra la consultări și mi-a spus că va propune aceeași echipă guvernamentală. Nu avem de ce să o schimbăm.”, a declarat Rareș Bogdan.

