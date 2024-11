Rareș Bogdan a afirmat că toți candidații de dreapta ar trebui să „își arate eleganța” și să se retragă în favoarea candidatului liberal.

La mitingul comun al PNL Diaspora și Partidului Popular din Spania, Rareș Bogdan a subliniat că se întreabă dacă Ludovic Orban și Cristian Diaconescu vor alege să facă „gestul eleganței” și să se retragă în favoarea lui Nicolae Ciucă. El a avertizat că, în caz contrar, aceștia, alături de Elena Lasconi și Mircea Geoană, ar putea fi considerați responsabili pentru revenirea stângii retrograde la putere, lucru pe care l-a respins cu fermitate.

Rareș Bogdan a declarat că, în urmă cu cinci ani, când PNL a preluat guvernarea sub conducerea lui Ludovic Orban, din cele 18.500 de școli din România, 2.600 – o „rușine a Europei” – aveau toalete în curte. Astăzi, după cinci ani, numărul acestora s-a redus la doar 48.

Rareș Bogdan consideră că, în ciuda celor „149 de ani de istorie”, PNL nu a reușit să comunice eficient realizările sale. El a menționat că este frecvent abordat de români în aeroporturi, piețe sau centre comerciale, care îi pun întrebarea: „Domnule Rareș, dar ce a realizat PNL în acești cinci ani de guvernare?”.

Liberalul a subliniat că ar putea vorbi ore întregi despre realizările partidului, dând ca exemplu educația, un domeniu de importanță majoră pentru PNL.

Acesta a amintit că, în momentul în care PNL a preluat guvernarea sub conducerea lui Ludovic Orban, din cele 18.500 de școli din România, 2.600 aveau încă toalete în curte – o „rușine a Europei” care obliga copiii și profesorii să meargă prin ploaie, zăpadă sau frig. În prezent, după cinci ani, numărul acestor școli s-a redus la 48, a precizat el la mitingul comun al PNL Diaspora și Partidului Popular din Spania.

