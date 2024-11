Preşedintele Partidului Naţional Liberal (PNL), Nicolae Ciucă, a exprimat, duminică, încrederea că va accede în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale.

La finalul unei vizite la Mănăstirea Vorona din judeţul Botoşani, Ciucă a subliniat că un rezultat pozitiv în alegerile din 24 noiembrie este o certitudine datorită forţei PNL, cea mai mare formaţiune politică de centru-dreapta din România.

Potrivit acestuia, PNL se bazează pe o structură solidă, având peste 1.100 de primari, 12 preşedinţi de consilii judeţene, dar şi alţii mii de consilieri locali şi consilieri judeţeni.

El a adăugat că întâlnirile cu cetăţenii din întreaga ţară îi dau încrederea că partidul său oferă un candidat şi un proiect care răspund cerinţelor populaţiei.

Referindu-se la o întrebare privind rugăciunile sale de la Mănăstirea Vorona, Ciucă a precizat că nu consideră că divinitatea joacă un rol direct în obţinerea unui rezultat favorabil.

Liderul PNL a afirmat că succesul depinde de mesajele transmise oamenilor, de programele asumate de partid şi de capacitatea de a convinge cetăţenii să îşi acorde încrederea.

În opinia sa, politica trebuie să fie despre responsabilitate şi asumare, iar clasa politică trebuie să răspundă așteptărilor cetățenilor, nu doar prin promisiuni.

Tot sâmbătă, preşedintele PNL a stat de vorbă cu mai mulţi fermieri din judeţul Botoşani, în cadrul unei vizite efectuate la Staţiunea de cercetare dezvoltare pentru creşterea ovinelor şi caprinelor de la Popăuţi.

Seceta, lipsa apei, dificultăţile în procesarea produselor agricole şi în vânzarea acestora – au fost doar câteva dintre problemele ridicate de fermieri.

Nicolae Ciucă a subliniat cât de importantă este modernizarea agriculturii din România. S-a dus vremea în care ţăranii stăteau cu desagii pe umăr, acum trebuie să se folosească de toate evoluţiile tehnologice care aduc o valoare adăugată mai mare, spune el.

„În mai sau în iunie, la începutul lui iunie, ne-am văzut, de asemenea, cu fermierii şi atunci au fost primele date legate de potenţialul agricol al judeţului Botoşani şi de problemele cu care se confruntă fermierii botoşăneni, probleme legate de apă, probleme legate de procesare, probleme legate de vânzarea produselor.

Din păcate, în momentul în care am preluat toate aceste subiecte, toate aceste probleme, a mai venit încă o problemă în plus, şi anume cea a secetei, care a venit şi a confirmat tot ceea ce noi am discutat atunci şi am zis că dacă este să facem ceva pentru judeţul Botoşani, trebuie să avem o proiecţie pentru tot ceea ce înseamnă responsabilitatea statului şi anume dezvoltarea sectoarelor primare din sistemele de irigaţii, urmând ca sectoarele secundare să fie asumate la nivelul fermierilor, aşa cum se întâmplă în zonele unde sistemele de irigaţii au o anumită dezvoltare”, a mai transmis Nicolae Ciucă sâmbătă, 10 noiembrie, pe Facebook.