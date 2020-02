Preşedintele Klaus Iohannis îl propune din nou pe liderul PNL, Ludovic Orban, pentru funcţia de prim-ministru.

„După ce m-am consultat cu toate partidele şi formaţiunile parlamentare, îl desemnez pe domnul Ludovic Orban cu formarea unui nou Guvern”, a anunţat preşedintele Iohannis, la Palatul Cotroceni.

Cine este noua propunere de premier

Klaus Iohannis a propus joi pentru funcția de premier pe Ludovic Orban.

Cine au fost propunerile de premier vehiculate

PSD și PRO România vor să meargă cu o propunere de premier din afara partidului, iar printre numele care se vehiculează sunt Sorin Grindeanu, Vasile Dâncu, Cristian Socol sau Remus Pricopie.

Potrivit unor surse din PSD, Victor Ponta și-ar dori ca Remus Pricopie, fostul ministru al Educației să fie nominalizat la funcția de premier.

Ce spunea CTP cu o zi înainte de aflarea noului premier

CTP a discutat la Digi24 despre posibilitatea ca șeful DSU, Raed Arafat, să fie propus pentru funcția de premier, după ce Guvernul Orban a fost demis în urma unei moțiuni de cenzură.

„Dîncu, Pricopie și Socol nu contează. Astea sunt nume de înălțat zmeul. Raed Arafat contează. Dacă s-ar ajunge la o susținere a lui Raed Arafat de către PSD, Pro România și se mai găsește cineva, s-ar putea să aibă o mare problemă dl Orban, pentru că Raed Arafat își păstrează în continuare priza la public. Altfel ar fi fost dat afară de lungă vreme, după evoluțiunile sale din campania electorală și după filmul cu ce s-a întâmplat la Colectiv. Ar fi trebuit dat afară după situația politică – nu vreau să vorbesc aici despre darea afară sau nedarea, demisie sau… nu – în mod normal ar fi speculat asta noua putere, pentru că Raed Arafat e PSD-ist, pentru a-l da jos”, a spus Cristian Tudor Popescu la Digi24

Moțiunea de cenzură a trecut

261 de parlamentari au votat în favoarea moțiunii de cenzură, în condiţiile în care erau necesare 233 de voturi. 139 de parlamentari au votat împotriva moţiunii şi au fost zero abţineri. Guvernul Orban a stat în funcţie doar trei luni de zile.

Ce a spus Orban imediat după aflarea rezultatului

“Suntem mândri de ce am facut în aceste trei luni, că am reaşezat România în rândul naţiunilor europene pe picior de egalitate. Suntem mândri că am refăcut încrederea mediului de afaceri şi a investitorilor în Guvernul României.

Am reusit să luăm într-un timp foarte scurt o serie de decizii cu un impact extrem de favorabil asupra României şi asupra românilor, corectând grave erori. Aduc aminte de eliminarea supraaccizei la carburanţi, aduc aminte de rectificarea bugetară care a salvat în ultimul moment bugetul României şi a permis încheierea exerciţiului bugetar.

Te-ar putea interesa și: