Politologul Cristian Pîrvulescu a avansat, într-un interviu pentru Libertatea, posibilitatea ca USR-PLUS să iasă de la guvernare în 2023. El a explicat că momentul dificil al actualei guvernări va fi 2023, atunci când USR-PLUS s-ar putea retrage de la guvernare.

“O să apară o criză de guvern, premierul va putea fi schimbat. Vom avea un guvern minoritar PNL-UDMR, cu sprijin condiționat USR-PLUS. Ne așteptăm ca diferențele (de opinii, viziuni, n.red.) între PNL și USR-PLUS să crească”, a comentat Pîrvulescu.

Cunoscutul politolog a susținut că va fi președinte al USR-PLUS cel care va lua cele mai multe voturi din rândul membrilor de partid în mod direct, prin congres. “Ar fi firesc să existe competiție, mai ales că în cazul USR-PLUS cel care va deveni președintele partidului va fi și candidatul la președinția României. Și nu e totuna ca acel candidat să fie Dan Barna sau Dacian Cioloș, pentru că Dan Barna se află în interiorul Guvernului, iar Dacian Cioloș se află în exterior, la Bruxelles, și are mai multă independență”, a arătat el.

Cine va fi prezidențiabilul USR-PLUS

Potrivit lui Pîrvulescu, un Barna președinte de partid va fi mai lejer pentru PNL, pentru că se va despărți mai greu de guvernare. În schimb, Dacian Cioloș are tot interesul să înceapă o campanie rapidă pentru președinție, cu cât USR-PLUS are o problemă serioasă, nu are organizații, deci se bazează pe votul de opinie, care va depinde în foarte mare măsură de prezența în dezbaterea publică, or, în ciuda unor ministere importante, USR-PLUS este vioara a doua la guvernare.

Întrebat dacă există riscul ca prezidențiabilul USR-PLUS să fie altul decât Dan Barna sau Dacian Cioloș, politologul a dat un răspuns clar.

“Nu. Este evident că în momentul de față nu există și va fi greu de construit un alt prezidențiabil. Pe de altă parte, Dan Barna beneficiază de faptul că a candidat deja o dată, iar Dacian Cioloș că este suficient de cunoscut. Oricare dintre ei însă va trebui să-și înceapă campania din vreme, cu energie și prezența în guvern va fi un candidat. Pentru că trebuie să existe o reacție la probleme”, a arătat Cristian Pîrvulescu.