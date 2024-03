Prețul apartamentelor noi de vânzare a crescut cu 10% în luna februarie 2024 vs. februarie 2023, în timp ce prețul apartamentelor vechi a crescut, în medie, cu 8%, conform celor mai recente date de pe Storia, platforma de imobiliare lansată de OLX.

În ceea ce privește durata de viață a anunțurilor cu proprietăți de vânzare de pe site, aceasta a scăzut cu 12% față de luna februarie 2023 și cu 10% față de luna ianuarie 2024, ceea ce arată că interesul utilizatorilor este mai ridicat și că proprietățile se tranzacționează mai rapid. Concret, cu cât scade durata de expunere a anunțurilor pe site, crește viteza de tranzacționare a imobilelor menționate în anunțurile imobiliare.

„În luna februarie am remarcat o ascensiune spectaculoasă a interesului pentru apartamentele de vânzare, cu o creștere de 78% la capitolul contactărilor, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Analizând evoluția și față de ianuarie 2024, observăm o ușoară diminuare de doar 1%, deși luna februarie a avut un număr mai redus de zile calendaristice. De asemenea, am observat că în ciuda statutului său de lider economic, cu cele mai mari venituri din țară, Bucureștiul ocupă doar locul trei în ceea ce privește prețul pe metru pătrat, ceea ce evidențiază o accesibilitate crescută la capitolul achiziționării de locuințe și contribuie la creșterea atractivității pieței imobiliare din București”, a declarat Răzvan Ceapă, Head of Operations Storia & OLX Imobiliare.