Luni, Administraţia Prezidenţială de la Kiev a anunţat că preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, este infectat cu noul coronavirus. Liderul de la Kiev a fost testat pozitiv cu COVID-19, a precizat Administraţia Prezidenţială, însă se simte bine şi va putea munci din izolare.

“Șeful statului se simte bine și va continua să își îndeplinească atribuțiile specifice funcției din izolare”, a transmis Administraţia Prezidenţială de la Kiev.

“În ciuda tuturor măsurilor de carantină, am primit şi eu un rezultat + (pozitiv). Am 37,5 şi le doresc tuturor 36,6!”, a scris Zelenski, în vârstă de 42 de ani, într-un mesaj pe reţeaua Telegram, referindu-se la temperatura sa corporală.

În urmă cu cinci luni, pe data de 12 iunie, Olena Zelenska, soţia preşedintelui Ucrainei, anunţa că a fost infectată cu COVID-19, într-un moment în care cazurile noi de infectare erau la cote record, din cauza relaxării măsurilor antiepidemice. Testele făcute atunci de Volodimir Zelenski şi de cei doi copii ai cuplului au fost negative. La acel moment, preşedintele Zelenski era criticat pentru faptul că, de multe ori, nu poartă mască în apariţiile sale publice. La începutul lunii iunie, Zelenski şi mai mulţi membri ai echipei sale au fost surprinşi şi fotografiaţi la o cafea în interiorul unui restaurant din vestul ţării, deşi Guvernul nu autorizase decât deschiderea teraselor.

Zelenski îşi dorea să se infecteze cu SARS-CoV-2 în urmă cu cinci luni

Tot în luna iunie, preşedintele ucrainean spunea că şi-ar fi dorit să se infecteze cu COVID-19, pentru a le demonstra cetăţenilor că noua boală nu este atât de periculoasă cum se scrie în presă. Totuşi, el a renunţat la acest plan, după ce membrii staff-ului său l-au sfătuit să nu facă aceste lucru, scrie gandul.ro.

“Am vrut să trec prin acest proces, am vrut să mă infectez cu coronavirus. De ce? Pentru a le ușura viața oamenilor. Am discutat cu membrii echipei mele și le-am sugerat: «Haideți să mă îmbolnăvesc, mă izolez imediat. Mă voi odihni etc. și voi trece peste în mod normal».

Am vrut să fac asta pentru ca oamenii să înțeleagă că, deși este înspăimântător, până la un punct, te poți îmbolnăvi, îți poate fi rău, dar am vrut să trec eu însumi prin asta și să le arăt, să înțeleagă că boala asta nu e ca ciuma. Pentru că acum am uitat, dar la început toată lumea credea că vom muri cu toții.

Desigur, m-am gândit și la familia mea, nu m-ar fi iertat. Ar fi crezut că sunt nebun. Și chiar ar fi avut dreptate”, spunea Volodimir Zelenski în luna iunie a acestui an.