Lucian Heiuş a prezentat raportul de performanţă pe anul 2022 și a subliniat că săptămâna viitoare ar putea fi pusă în dezbatere publică o ordonanţă de urgenţă de modificare a Codului de procedură care să ducă la crearea de instrumente şi posibilităţi noi.

Lucian Heiuş a spus că ordonanța de urgență ar putea fi dezbătuta săptămâna viitoare

„ANAF este parte din Ministerul de Finanţe, ca agenţie subordonată Ministerului de Finanţe, dar ANAF nu are competenţă legislativă. Ministerul de Finanţe este cel care iniţiază actele normative. Lucrăm intens pe modificări ale Codului de procedură fiscală.

Sperăm că poate săptămâna viitoare să fie pusă în dezbatere publică o ordonanţă de urgenţă de modificare a Codului de procedură care să ducă la crearea de instrumente noi şi de posibilităţi noi de a face colectarea cât mai bună, de a face executarea silită cât mai eficientă şi de a creşte implicit veniturile către bugetul de stat”, a declarat Lucian Heiuş.

De asemenea, acesta a subliniat că modificările vor fi direcţionate asupra mecanismelor de obţinere a înlesnirilor la plată, de impulsionare şi de crearea a unei executări silite cât mai flexibile şi cât mai eficiente.

Potrivit informațiilor oferite de Lucian Heiuș, vor fi create mecanisme prin care ANAF să aibă acces la bazele de date ale primăriilor pentru a vedea ce bunuri deţin persoanele juridice sau persoanele fizice în diverse colţuri ale ţării.

Legea care va sancționa neplata TVA, în vizorul șefului ANAF

Anterior, președintele ANAF, Lucian Heiuș, a participat la o conferință de fiscalitate organizată de EY. În cadrul evenimentului, acesta a spus că vrea ca directiva europeană care prevede transformarea neplății TVA în infracțiune trebuie adoptată și în România, pentru a reduce GAP-ul TVA.

„Dacă v-ați uitat pe strategia ANAF pe 2023, unul dintre domeniile pe care inspecția fiscală va acționa va fi pe partea Taxei pe Valoare Adăugată, ca să vedem efectiv cât este evaziune la TVA, cât este declarare și cât neplată la TVA, să vedem ce se întâmplă și ce putem face acolo. În momentul în care vor funcționa factura electronică, Ro-e Transport, SAF-T (Fișierul Standard de Control Fiscal – n.r.), toate aceste lucruri vor duce natural și la reducerea evaziunii și pe TVA. (…) Avem însă o problemă și la conformarea la plată la TVA.

Pentru că am observat că, în totalul impozitelor care rămân în arierate și nu se achită, TVA-ul are ponderea cea mai mare. (…) Dacă deja companiile își plătesc tot ce înseamnă contribuții sau încep să plătească mai mult pe partea aceasta de impozit pe profit, dividende, am văzut că, dacă ar fi să aleagă ce impozit să nu plătească dacă nu au 100% toți banii necesari, întotdeauna aleg TVA-ul. Și aici avem o discuție cu Ministerul de Finanțe, pentru că există o directivă europeană pe care – ne place, nu ne place – trebuie să o implementăm și noi și care prevede ca neplata TVA-ului să devină infracțiune.

Nu prea convine la nimeni, nu sună poate foarte plăcut, dar este o directivă care spune foarte clar acest lucru. Iar acest lucru va da un semnal clar către cei care preferă să nu achite TVA-ul că lucrurile nu sunt în regulă. (…) Este o problemă care trebuie rezolvată și trebuie rezolvată într-untimp foarte scurt“, a precizat Lucian Heiuș, în cadrul celei de a 17-a ediții a conferinței anuale de fiscalitate organizate de EY, conform infofinanciar.ro