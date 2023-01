„Dacă v-ați uitat pe strategia ANAF pe 2023, unul dintre domeniile pe care inspecția fiscală va acționa va fi pe partea Taxei pe Valoare Adăugată, ca să vedem efectiv cât este evaziune la TVA, cât este declarare și cât neplată la TVA, să vedem ce se întâmplă și ce putem face acolo. În momentul în care vor funcționa factura electronică, Ro-e Transport, SAF-T (Fișierul Standard de Control Fiscal – n.r.), toate aceste lucruri vor duce natural și la reducerea evaziunii și pe TVA. (…) Avem însă o problemă și la conformarea la plată la TVA. Pentru că am observat că, în totalul impozitelor care rămân în arierate și nu se achită, TVA-ul are ponderea cea mai mare. (…) Dacă deja companiile își plătesc tot ce înseamnă contribuții sau încep să plătească mai mult pe partea aceasta de impozit pe profit, dividende, am văzut că, dacă ar fi să aleagă ce impozit să nu plătească dacă nu au 100% toți banii necesari, întotdeauna aleg TVA-ul. Și aici avem o discuție cu Ministerul de Finanțe, pentru că există o directivă europeană pe care – ne place, nu ne place – trebuie să o implementăm și noi și care prevede ca neplata TVA-ului să devină infracțiune. Nu prea convine la nimeni, nu sună poate foarte plăcut, dar este o directivă care spune foarte clar acest lucru. Iar acest lucru va da un semnal clar către cei care preferă să nu achite TVA-ul că lucrurile nu sunt în regulă. (…) Este o problemă care trebuie rezolvată și trebuie rezolvată într-untimp foarte scurt“, a precizat Lucian Heiuș, în cadrul celei de a 17-a ediții a conferinței anuale de fiscalitate organizate de EY, conform infofinanciar.ro

Condițiile CE nu se aplică României

Unul dintre obiectivele asumate de ANAF este reducerea decalajului pe TVA cu cinci puncte procentuale până în trimestrul doi al acestui an, spune Lucian Heiuș.

Referitor la acest subiect, președintele ANAF a precizat: „Aici este o mare poveste cu acest GAP de TVA și este necesar să facem o analiză și o dezbatere corectă a mecanismului în care este calculat acest GAP de către Comisie (Europeană) și care, din punctul meu de vedere, nu reflectă realitățile românești. Nu pot să fiu de acord cu acel 35%, 35,7%, 37%, apare în tot felul de cifre care mie mi se par foarte, foarte mari pentru că specificul românesc este cumva altfel. Mecanismul în care calculează ei GAP-ul nu cred că este cel corect pentru România. Am deja un colectiv în cadrul ANAF care face analize pe acest domeniu. Dar un lucru este clar – că este 35, că este 30, că este 28, oricum este foarte mare. Trebui să vedem ce putem face în acest sens“, a mai declarat Lucian Heiuș.