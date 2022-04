„După cum știți am sărbătorit anul acesta centenarul, un an în care ne-am străduit să ne continuăm activitatea, am adus în fața publicului titluri de operă și balet. Baletul „Raymonda” este unul dintre cele mai importante titluri, unul dificil, pe care puține companii de balet își permit să-l abordeze”, a declarat Daniel Jinga, managerul general interimar al instituției.

Laura Blică, directorul de balet, se așteaptă ca spectacolul „Raymonda” să fie unul de succes, având în vedere munca depusă în ultimele săptămâni de echipă: „Acest balet nou intrat cu siguranță va avea succes. Este frumos, amplu și s-a muncit intens și cu o mare dăruire. Am trecut printr-o perioadă extrem de dificilă, am fost privați de bucuria de a apărea în fața publicului. Împreună am pus nu numai suflet, ci și muncă să reușim să aducem în fața publicului această premieră, privim cu încredere că totul va fi bine. Suntem obișnuiți mai mult să dansăm și să-i îndrumăm pe cei tineri în acest drum al creației. Sunt onorată că am putut să ajut atât cât am putut cu experiența a zeci de ani petrecuți pe această scenă.”

Premieră la Opera Națională București

Alin Gheorghiu, consilier artistic balet și prim balerin din 1993, a transmis că este pentru prima dată în istoria instituției când acest titlu este montat integral: „Un titlu foarte dificil care presupune multă virtuozitate și completare tehnică. Titlul m-a fascinat datorită muzicii și coregrafiei. Suntem bucuroși să oferim publicului un moment de liniște și de viață mai bună.”

Rin Okino este prim-balerina premierei de pe data de 9 aprilie 2022 și va juca rolul Raymondei: „Pentru mine Raymonda este un balet foarte special, încă din copilărie cea mai mare dorință a mea a fost să dansez solo-ul Raymondei. Este o onoare pentru mine să pot dansa Raymanda doamnei Maki Asami, un spectacol extrem de faimos în Japonia. Anul acesta se împlinesc 100 de ani de relații diplomatice între Japonia și România. Sunt foarte fericită că pot dansa Raymonda la Opera Națională cu o coregrafie japoneză”, a transmis artista.

Povestea „Raymonda”

„Raymonda” este un balet compus din trei acte, trei scene și un prolog. „Spectacolul spune povestea unei prințese care își așteaptă logodnicul plecat în cruciade. Eșarfa este simbolul iubirii lor și, totodată, simbolul întregului spectacol. Intriga este influențată ca formă de tragedia greacă și reflectă opiniile filosofilor din secolul al XIX –lea: lupta pentru supremația religioasă și otrava morală pe care o creează; credința în lumea metafizică și în viitor; nevoia de cavalerism și dreptate si creșterea conștiinței individuale de sine – prin puterea răscumpărătoare a iubirii și a devotamentului”, se menționează în comunicatul de presă emis de Opera Națională București. În spectacol vor evolua și balerini refugiați din Ucraina.