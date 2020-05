Astfel, primul computer tomograf care depistează pe loc COVID-19 a ajuns în dotarea Institutului Național „Matei Balș”, iar altul va fi montat la Centrul Medical Caraiman din București. Investiția a fost de aproape un milion de euro, scrie stiripesurse.ro.

Timpii de așteptare se scurtează foarte mult

„Acest computer tomograf mobil ne este deosebit de util pentru screening. În momentul în care pacientul cu COVID sau cu afectare de SARS-COV-2 intră în institut, primul lucru pe care îl va face este să treacă pe lângă această unitate, i se va face investigația de rigoare, după care ajunge pe secție. Ce este important este că acest instrument ne dă o idee încă de la început încotro va merge pacientul din punct de vedere clinic, ceea ce scurtează mult timpii de așteptare din punctul de vedere al luării deciziei terapeutice. Avem specialiști foarte buni care se pricep la CT, de luni el va intra în utilizare continuă”, a spus prof. Adrian Streinu Cercel.

Evitarea leziunilor severe

Practic, tomograful are un soft care predictează leziunea pulmonară de tip COVID, la pacientul care este afectat de SARS-COV-2, astfel încât medicii să știe ce decizie terapeutică să ia cu el. „Aparatul îți dă o imagine. Se cheamă plămân mozaic. Acea imagine este una caracteristică. Dacă nu dă acea imagine, atunci prognosticul pacientului este net mai bun. Dacă are acea imagine știm unde să îl ducem, pe o altă secție, în așa fel încât să îi acordăm încă de la încept sprijinul de care are nevoie ca să nu ajungă să aibă leziuni severe”, a mai spus Streinu Cercel.

Investiție pentru bucureșteni

Computerul tomograf, care a costat aproape un milion de euro, a fost dat în comodat de Primăria Sectorului 1, potrivit primarului Ionel Tudorache. „Am vorbit cu domnul profesor Streinu-Cercel și am întrebat dacă putem cumpăra acest CT și a spus că este foarte bun, dar să fie folosit de Institutul Matei Balș. Așa am luat decizia să îl achiziționăm și să îl exploateze specialiștii INMB. Consider că a fost o investiție bună pentru bucureșteni, pentru că locuitorii sectorului 1 și cred că și pentru alți locuitori din această țară, care vor beneficia de acest computer tomograf, cu acest soft special. Este primul din România”, a spus edilul.