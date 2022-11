Ministrul Energiei are, din nou, COVID-19

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat marți, 1 noiembrie 2022, că este infectat, din nou, cu Sars-Cov-2. După ce a venit din Statele Unite ale Americii, acesta a început să se simtă rău, așa că a decis să își facă un test rapid COVID-19. Virgil Popescu are simptome specifice gripei și va sta în izolare până când își va reveni. Acesta le-a transmis românilor să aibă grijă de sănătatea lor deoarece „nu am scăpat încă de acest virus”.

„În urma vizitelor de lucru pe care le-am avut în ultimele zile, din SUA și EAU, la întoarcere având în vedere că nu mă simțeam bine și îmi curgea nasul am făcut un test rapid – COVID. S-a dovedit că sunt infectat din nou cu SARS-COV-2. Am simptome de gripă și voi sta izolat acasă până va trece. Aveți grijă de sănătatea voastră, că nu am scăpat încă de acest virus”, a scris, marți seară, Virgil Popescu pe contul său de Facebook.

Virgil Popescu spune că nu vom avea probleme cu gazele în această iarnă

Tot marți, ministrul Energiei a spus că populația și economia României nu vor avea de suferit în această iarnă deoarece țara noastră are în depozite gaze naturale în procent de 96,52%, respectiv 2.963,3 milioane metri cubi.

„Astăzi, 1 noiembrie, avem în depozite gaze naturale în procent de 96,52% – 2.963,3 milioane metri cubi. Nu vom avea probleme cu gazele în această iarnă. Populația și economia nu vor avea de suferit”, a scris Virgil Popescu pe rețelele de socializare.

Vă amintim că Virgil Popescu a participat anterior la o videoconferință cu prefecții pe tema pregătirii pentru sezonul rece, la care a luat parte şi premierul României, Nicolae Ciucă. La momentul respectiv, ministrul Energiei a anunțat că stocurile de gaze naturale ale României vor ajunge la 95-97% până la 1 noiembrie 2022.

„Stocurile de gaze naturale astăzi sunt aproape de 93% şi estimăm că vor depăşi 2,9 miliarde de metri cubi la începutul lunii noiembrie, mai precis pe data de 1 noiembrie. Asta ne va duce la un procent de aproximativ 95 – 97% din total, capacitate de depozitare, un procent care ne permite să trecem o iarnă normală, cum estimăm că va fi această iarnă, fără să avem probleme. Stocurile de cărbune în termocentrală, şi aici vorbesc în principal de lignit, sunt în parametri normali.

Producţia de cărbune de lignit a crescut în acest an, practic, cu aproape 900.000 de tone, în ciuda faptului că am avut cariera de la Roşia blocată o perioadă de o lună şi jumătate. Tocmai, au crescut stocurile pentru a compensa rezerva din lacurile de acumulare ale Hidroelectricii, lipsă datorată în special secetei din această vară”, a explicat, recent, Virgil Popescu.

Pottrivit spuselor sale, există o bună colaborare cu CFR Marfă pentru a menţine ritmul de aprovizionare cu cărbune pentru termocentralele de la Craiova, Turceni şi Işalniţa, care funcţionează „în parametri normali” şi nu sunt estimate probleme pentru perioada următoare.

„Stocurile de cărbune, în mod normal, sunt asigurate pentru 10 zile, dar noi vorbim de o producţie crescută de cărbune care asigură o producţie mai mare de energie electrică, care să compenseze energia electrică pe care o producea Hidroelectrica, iar la Complexul Energetic Oltenia, ca să vă faceţi o imagine de ansamblu, Termocentrala de la Rovinari funcţionează cu stocurile de cărbune aflate în carieră, pentru că direct din carieră vin în termocentrală, deci nu există un stoc”, a precizat Virgil Popescu.