Virgil Popescu spune că România va continua să ofere un sprijin Ucrainei și Republicii Moldova

Ministrul Energiei a scris pe pagina sa de socializare că a participat la o întrevedere cu Geoffrey R. Pyatt, secretar adjunct al Biroului pentru resurse energetice din SUA.

Virgil Popescu a vorbit cu oficialul american despre ultimele evoluții cu privire la situația aprovizionării cu energie a Ucrainei și Republicii Moldova, dar și efectele războiului pornit de Rusia.

„În cadrul discuției pe care am avut-o astăzi cu Geoffrey R. Pyatt, Assistant Secretary Bureau of Energy Resource, de la Departamentul de Stat al SUA, am analizat ultimele evoluții cu privire la situația aprovizionării cu energie a Ucrainei și Republicii Moldova și cum sunt afectate în continuare piețele gazelor naturale și energiei electrice în urma crizei energetice provocată de agresiunea Rusiei”, a scris Virgil Popescu pe Facebook.

De asemenea, ministrul a subliniat faptul că țara noastră a oferit și va oferi în continuare sprijin Ucrainei și Republicii Moldova, inclusiv suport cu privire la livrarea de energie.

„Am transmis că România a oferit și va oferi în continuare sprijin celor două state, inclusiv suport cu privire la livrarea de energie. La final am agreat că securitatea și independența energetică sunt deziderate comune, iar pentru a atinge aceste obiective vom coopera îndeaproape”, a completat Virgil Popescu.

Virgil Popescu spune că SUA ne acordă 14 milioane de dolari pentru dezvoltarea unei centrale nucleare

Totodată, Virgil Popescu a anunțat cu altă ocazie că SUA vor acorda României un grant de 14 milioane de dolari pentru dezvoltarea reactoarelor modulare mici ceea ce va avansa proiectul primei centrale nucleare SMR din România.

„Am participat la ceremonia de semnare a contractului prin care Agenția SUA pentru Comerț și Dezvoltare (USTDA) acordă un grant de 14 milioane de dolari către RoPower Nuclear SA (RoPower), compania de proiect pentru dezvoltarea reactoarelor modulare mici recent înființată de Nuclearelectrica si E-Infra. Grantul va fi folosit pentru studiul preliminar de inginerie și proiectare (FEED) pentru a avansa dezvoltarea primei centrale nucleare SMR din România”, a spus Virgil Popescu.

Ministrul a precizat și că studiul preliminar va include elemente cheie de dezvoltare a proiectului, dar și un plan de configurare a amplasamentului.

„Studiul FEED continua studiul USTDA recent finalizat în valoare de 1,2 milioane de dolari, care a identificat amplasamente adecvate, opțiuni tehnologice și o foaie de parcurs pentru acordarea de licențe pentru proiectul SMR. O nouă dovadă că România și SUA au un parteneriat strategic solid pentru întărirea securității și independeței energetice”, a adăugat Virgil Popescu.