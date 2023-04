Senatorul american Roger Marshall a dezvăluit un raport incendiar, de peste 300 de pagini, privind originea COVID-19.

Documentul arată clar că virusul a fost creat în China și s-a scurs dintr-un laborator din Wuhan, după ce autoritățile chineze l-au supus unor experimente.

A fost virusul perfect? Roger Marshall: Se potrivea ca o cheie într-un lacăt în celulele pulmonare umane

Detaliile din raport sunt surprinzătoare, virusul produs în laboratoarele chinezești s-a dovedit a fi perfect. „Când a ieșit din acel laborator, se potrivea ca o cheie într-un lacăt în celulele pulmonare umane”, a declarat senatorul Roger Marshall pentru Fox News.

Podcastul „HAI Live” de joi, 20 aprilie, i-a reunit pe jurnaliștii Robert Turcescu, Bogdan Comaroni şi Tavi Hoandră, care au comentat pe marginea raportului care a pus pe jar America, dar și planeta.

În primul rând, a remarcat moderatorul Robert Turcescu, trebuie să ne punem întrebarea cine va plăti pentru cheltuielile nesăbuite din pandemie, dar și pentru daunele psihice produse.

Robert Turcescu: Ne-au mințit de la cap la coadă. Am o stare de revoltă maximă

„Suntem în situația în care se ridică nenumărate întrebări. Vom avea timp, eu nu mă las, vom discuta despre chestia asta mult de aici înainte. Oameni buni, ce trebuie să se întâmple?

Numai în revista Lancet erau zeci de cercetători care ne spuneau să terminăm cu tâmpeniile astea, liliacul care a mâncat un liliac șamd. Cine plătește pentru tot ce s-a întâmplat?

Maria de la Fox News zicea treaba asta, erau și bani americani acolo, nu erau numai bani ai chinezilor. Într-o cercetare, dacă într-adevăr căutau un vaccin împotriva virusului HIV, probabil că americanii au zis: punem și noi niște bani că dacă iese vaccinul n-o să se îmbogățească doar chinezul, suntem acolo. Ridică nenumărate întrebări. (…)

Te simți umilit, te simți mințit, ești nervos, ești scârbit. Repet, nu mai e o chestie conspiraționistă. Dacă acum doi ani spuneai că virusul e produs în condiții de laborator, săreau Mândruță, Caramitru, spuneau nenorocitule, conspiraționistule, antivaccinistule.

Ne-au mințit de la cap la coadă. Am o stare de revoltă maximă. Un senator american vine după ce șeful FBI vine și spune, toți au început să spună acum, da nene, a fost o producție de laborator și lucrau în laborator încă dinainte de a zice ceva cu vaccinul”, a afirmat Robert Turcescu.

Jurnalistul clujean Tavi Hoandră consideră că dezvăluirile de ultimă oră de peste Ocean arată că „cineva și-a bătut joc de planeta asta” prin inducerea sentimentului constant de frică. Context care a fost favorizat de strategia autocrată a guvernelor.

„Aruncă frica și noi nu ne putem apăra. Politicienii au ajuns să lupte cu propriile popoare. Toți s-au transformat în stăpâni ai răului. Se face rău în toate formele, eu cred că e cazul să încheiem aventura umană. Ești în situația în care nu ai ce face, ei hotărăsc”, a comentat editorialistul EVZ.

Statele Unite au finanțat, însă prin intermediari, acest virus de tip armă biologică

Jurnalistul Bogdan Comaroni, care a avertizat în repetate rânduri că virusul ar putea fi produs deliberat în laboratoarele chinezești, a remarcat că raportul dezvăluit de americani confirmă crearea coronavirusului încă din anii anteriori izbucnirii pandemiei.

Chinezii au fost finanțați de americani, dar prin terțe părți, întrucât legislația SUA nu permite testarea unui virus tip „gain of function”, asimilat unei arme biologice.

„În septembrie 2019 apăruseră primele cazuri de coronavirus sau noul coronavirus cum era numit, în China. În octombrie avea loc o simulare de pandemie în Statele Unite, era semi-guvernamentală, era implicat și OMS, erau finanțați de Bill și Melinda Gates. În baza simulării avea să se dea mai departe ceea ce se simulase acolo. (…)

Undeva în 2017-2018 s-a vrut cercetarea unui virus gain of function, dar în SUA nu e permis. Orice virus cu gain of function devine mai contagios și mai letal. Departamentul de cercetare a refuzat și a predat către National Institute of Health (NIH). Fauci (n.r. – Anthony Fauci, fostul consilier medical al Casei Albe) găsește firma EcoHealth care e finanțată cu milioane de dolari.

EcoHealth se duce fix la Wuhan, face o cercetare pe un coronavirus care a fost primul SARS-CoV și care în laborator obține acel gain of function. În laborator i se transmite înapoi un mail către șeful NHI, care spune că a obținut în baza virusului SARS-CoV-1 și că a primit finanțarea.

Apar mai mulți terți care primesc bani, la acești bani se referă ziarista care a pus întrebările”, a remarcat jurnalistul de investigații, în cadrul podcastului de pe canalul de YouTube „HAI România!”.