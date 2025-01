Întrebat despre stadiul tranzacției, Sebastian Burduja a spus:

„A fost sesizată chiar de compania MVM, așa e corect, așa e legal. Această Comisie de examinare a investițiilor străine directe, am mai vorbit despre ea, este gestionată la nivelul Consiliului Concurenței, prezidată de cancelarul Guvernului. Ministerul Energiei are un loc în această comisie și am pregătit un amplu punct de vedere, peste 100 de pagini.

Documentația trimisă de compania maghiară este stufoasă. Contractul are, la rândul său, câteva sute de pagini. Noi am analizat cu mare atenție toate propunerile și prevederile și vom acționa în interesul românilor întotdeauna pentru protejarea securității energetice a țării”.