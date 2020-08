Povestea lui nea Radu, un apicultor de 66 de ani care a iubit albinele încă din tinerețe, stă mărturie în acest sens. El a pornit la drum imediat cum a ieșit la pensie, cu doi stupi. Acum are 55 și o pasiune pe care o pune înaintea afacerii.

„Am început serios să mă ocup de apicultură în 2012. Până atunci am lucrat în armată, pe mecanică – ofițer inginer de tancuri și auto, o meserie mai … dificilă. Mereu mi-am dorit să mă apuc de apicultură cum trebuie. Eu știam multe despre albine, că am avut mereu 2-3 stupi, dar oricum e destul de ușor să înveți”.

Curat și rentabil

Ce vea să spună nea Radu? „Înveți de pe internet, sunt tot felul de cărți. Ca să pot vinde legal a trebuit să fac și un curs de apicultor în Constanța. E mai mult pasiune decât afacere. E o chestie curată și foarte rentabilă, dacă ai 400-500 de stupi. E mult mai curat și rentabil decât o fermă de porci, de exemplu.”

Odată cu declanșarea pandemiei și implicit cu scăderea vânzărilor, nea Radu s-a orientat rapid către metodele mai noi de comercializare. Așa au ajuns produsele lui în situația de a putea fi achiziționate online, direct de pe siteul produsinilfov.ro. Mai ales că toate sortimentele de miere sunt sută la sută produse în Ilfov.

Piciorușul de albină

„Am de toate sortimentele: salcâm, tei, floarea soarelui, rapiță, polifloră. Poliflora costă 25 de lei kilogramul, teiul și rapița e 30 și salcâmul e 35. Mierea nu e prelucrată și dovada se vede. Chiar dacă folosesc și câte două site, mai apare un picioruș de albină la suprafață”, susține nea Radu.

Ofițerul-inginer metamorfozat în apicultor se învârte cu stupii tot pe lângă bălțile din Ilfov: „Acum am stupii la Brănești, pe malul lacului. I-am mai dus la Clinceni, când a fost sezonul de rapiță. La salcâm și tei i-am dus la Găneasa, tot lângă baltă. Numai în Ilfov”.

De ce mor albinele?

Nea Radu are însă și un mare of: „Din păcate, anul ăsta nu a fost unul prea bun. La salcăm albinele au făcut puțină miere, la fel și la tei. A venit o ploaie toxică în vremea teiului și mi-au murit multe albine. Foarte, foarte greu și-au revenit. Am avut și ani foarte buni, dar 2020 nu e unul dintre ei.”

Nea Radu nu are planuri mari. Nu vrea să-și ia mai mulți stupi. Vârsta și problemele de sănătate nu îi permit. Oricum, nu este deloc atras de stilul de apicultură la scară industrială.

Apicultura ca afacere

„În Statele Unite o fermă nu are 400 de stupi, are 5.000. Acolo agricultorii fac comandă la apicultor: «Am floarea-soarelui, vino cu stupii la polenizat, că am atâtea hectare». Acolo e numai afacere. Bine, ei tratează și cu tot felu’ de substanțe, dar sunt și sprijiniți de stat, iau sute de dolari la stup”.

Condiții de înscriere pe site

Consiliul Județean Ilfov a lansat pe 2 iunie 2020 un agregator unde se pot înscrie gratuit toți producătorii de alimente (fructe, legume, conserve, dulciuri, carne, ouă, lapte, miere) și de flori din județ, cu o singură condiție: să aibă un atestat de producător. Înscrierea se face gratuit, accesând link-ul https://produsinilfov.ro/vreau-sa-vand/. Pe platformă sunt înscriși acum 36 de producători.

De remarcat că și cumpărătorii se pot înscrie pe site, accesând link-ul https://produsinilfov.ro/vreau-sa-cumpar/, astfel încât anunțul lor să ajungă rapid la producătorii locali.